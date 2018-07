fra, Novinky

Nečekejte el. šíbr jak ve staré škodověnce nebo prosklenou výkladní skříň jak z citroënu. Tady jsou to dvě malá decentní okénka, která jsou zasazena přímo nad hlavami dvou cestujících.

Sky View, jak se tahle střecha jmenuje, ale paradoxně tak úplně pro to, aby se cestující dívali na nebe, není. Tedy oficiálně ano, ale to asi nebude tak úplně normální sedět v Bugatti a koukat se, jak po nebi plují mráčky. Samozřejmě že okna o rozměru 65 cm na délku a 44 cm na šířku by to umožňovala, navíc jsou pětivrstvá, aby bylo tlumení hluku co největší a také aby odrazila UV záření.

Bugatti Chiron a Sky View

FOTO: Bugatti

Jenže i v oficiální nabídce se hovoří o tom, že instalace oken zvýší tuhost střechy, a hlavně zvýší prostor nad hlavami cestujících o 2,7 cm! A to není vůbec málo. Podle mnoha zdrojů tak Bugatti reaguje na výtku evropských zákazníků, kteří si stěžují, že u Bugatti mysleli hlavně na zákazníky z asijských zemí, protože vzrostlý Evropan má problém se v jejich vozech pohodlně posadit.