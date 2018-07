Kristýna Léblová, luh, Novinky

Malým Citroënům 2CV se přezdívá kachna podle houpavé jízdy, která připomíná chůzi kachny. „Říká se, že vzniklo kvůli tomu, že auto mělo mít malý obsah. Muselo převést nějaké dva sedláky s vejci na pole, a vajíčka se nesměla rozbít. Mělo to být lidové auto,“ řekl Novinkám Miroslav Hejtmánek.

Kromě dvou svých vozů má Hejtmánek také sklad, kde má další tři kvůli náhradním dílům. Oproti „moderním“ Citroënům si pochvaluje především pohodlí a nenáročnost auta na opravy.

Na zahradě má pan Hejtmánek dílnu, kde kachny opravuje.

FOTO: Novinky

„Otevřu si střechu, je to pohodlnější jízda než v C3, aspoň pro mě. Spousta lidí mě za to možná odsoudí, ale mně vůbec nevadí, že to nemá žádný vymoženosti. A to, co se rozbije, tak si v zásadě sám dokážu opravit. Nebo skoro cokoliv,“ říká opravář, který se Citroënům věnuje přibližně dvacet let.

Hejtmánek například sám dokázal opravit model z roku 1987, který byl v dezolátním stavu. Práce na něm mu podle něj zabrala téměř čtyři měsíce. Kachnu jako takovou prý lze do dvou dnů rozebrat na šroubky a opět znovu poskládat dohromady.

Kachnou až do Portugalska

Pokud si ale myslíte, že 2CV má své místo spíše v garáži než na silnici, jste na omylu. Tohle malé auto jede bez problémů 120 až 130 kilometrů za hodinu, navíc se spotřebou kolem pěti litrů a tankováním na klasický Natural 95.

Na českých silnicích se řidiči setkávají s velmi pozitivními reakcemi. „Okolí je z toho hotové, mávají, všem se to líbí. Dávají vám přednost, což se vám asi v superbu nestane,“ dodal.

Přestože vůz nemá dnešní vymoženosti, jízda v něm je parádní.

FOTO: Novinky

S kachnou ale nejezdí jen po Česku, minulý rok se vydal s dalšími majiteli až do Portugalska a celkově společně zdolali kolem sedmi tisíc kilometrů. Kromě vzhledu, pohodlí a snadné opravy si majitel kachny pochvaluje velký prostor auta. To, že je kachna malý vůz, se prý jen zdá.

„Spousta lidí tam má postel, když jezdí na srazy nebo na dovolené, já to mám taky. Nemusím stavět stan, spím v autě a vejdu se tam i s dcerou. Tam se vejde spousta věcí a nikde nám nic nekouká,“ dodal.