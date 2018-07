fra, Novinky

Volvo má ohromný problém. Jejich model XC60 se šíleně prodraží kvůli dopravě. Zatímco podle původních plánů se evropská továrna měla postarat o evropské zákazníky a čínská o ty čínské a americké, teď je vše jinak. USA zavedlo cla na čínské zboží a Volvo musí změnit směr vozidel. Z čínské továrny se budou zásobovat čínské a evropské trhy a evropská továrna je bude podle Automotive News posílat do USA.

To znamená, že náklady na jedno auto se citelně zvýší. Vždyť vozy vyrobené v Číně se do Evropy dostávají po kolejích přes Rusko. Volvo tak může mít s tímto modelem dost velké starosti. Ovšem čeká se také na to, jak dopadnou dohady amerického prezidenta Donalda Trumpa s Evropskou unií, protože i tady hrozí, že bude zavedeno clo na dovážené vozy. To by pak Volvo zase přehodilo výhybku a začalo opět se zásobováním podle původního plánu.

A proč automobilka nevyrábí v USA? Ale vyrábí. V Jižní Karolíně letos otevřela dokonce novou supermoderní továrnu. Jenže tam se začíná s produkcí sedanu S60 a až se najede na jeho plnou produkci, doplní ho velké SUV XC90 nové generace. Tím bude kapacita vytížena.