Všechny modely McLarenu budou v roce 2025 hybridní

Britský výrobce sportovních automobilů McLaren nastínil své plány na příští roky. Do sedmi let by se nabídka měla rozšířit na 18 modelů (včetně derivátů a speciálně upravených aut), v roce 2025 by pak veškerá produkce McLarenu měla být hybridní.