Nový sériový Nissan GT-R by měl být nejrychlejším autem světa.

Jenže naše dnešní zpráva je o úplně jiném GT-R. Jde o nástupce, který se připravuje. Nebude to už vůz pro klidné denní užívání, ale v případě potřeby se srdcem tak smělým, že dokáže pneumatikami rozpárat asfalt. Půjde o auto, které se bude moci směle vyrovnat takovým ikonám, jako jsou McLaren apod.

Nissan 2020 Vision Concept

FOTO: Nissan

Nissan 2020 Vision Concept

FOTO: Nissan

Právě v Goodwoodu dal Alfonso Albaisa, šéfdesignér značky, rozhovor pro britský Autocar. A řekl zajímavou věc. Nové auto prý bude zcela unikátní. Žádný nástupce ve stylu „budeme si připomínat, co mělo předchozí auto krásné, a k tomu dáme větší křídlo“. Nový sériový Nissan GT-R by měl být nejrychlejším autem světa. To je hodně odvážné tvrzení.

A jak bude vypadat? To zatím nevíme. Ale můžeme si to tak trochu představit, když si vzpomeneme na koncept Nissan 2020 Vision. Bylo to sice auto pro počítačovou hru Gran Turismo, ale odrazit se od tvarů klidně značka může. Vždyť auto pro tokijský autosalón postavila i v maketě 1:1.