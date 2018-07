fra, Novinky

Vazirani Automotive je značka založená v indické Bombaji mužem jménem Chunky Vazirani, což je absolvent školy Art Center v americké Kalifornii, který pracoval pro Rolls-Royce, Jaguar i Land Rover. A pak se rozhodl, že postaví vlastní superauto se super motorem.

Spolupracoval na něm s designérem Kazunori Yamauchim, což je jeden z těch, kteří nechali vzniknout počítačovým závodům Gran Turismo. Vůz s názvem Shul (čtěte „shůl“) by měl být dvoudveřový supersport s agresivními aeroelementy. Z videa se nám zdá, jako by občas problikla inspirace vozem Koenigsegg nebo elektrickým Porsche Taycan.

Pod kapotou má být něco zajímavějšího než jen obyčejný elektromotor. Má tam být turbína. Jaká? Nevíme. Dozvíme se v Goodwoodu.

Jen pro připomenutí – jiný projekt Techrules Ren RS ukázal na letošním autosalonu ve švýcarské Ženevě také turbínový motor. V tomto případě šlo o turbínu, která spaluje naftu, čímž vytváří elektrický proud. Tím se zásobují elektromotory, kterých není málo – šest. Kompletní síla vozu je 960 kW (1287 koní) a hlavně 2340 Nm.

Pininfarina a jeho PF0

V Automobili Pininfarina poslední dobou dělali hlavně pro čínskou značku Hybrid Kinetic Group. Množství aut, která představili za poslední dva roky, je úžasné.

Pininfarina má ale prý ještě sílu a čas i na vlastní kousek. A to bude nějaký supervůz s označením PF0. Máme zatím jen dvě skici a pár informací. Hmotnost má být nízká, výkon vysoký. Konkrétněji to přesně nevíme, ale výkon by měl šplhat někam ke 2000 koním. S tím pak auto zrychlí z 0 na 100 km/h pod 2 sekundy a maximální rychlost přesáhne 400 km/h.

A jak se takových parametrů dosáhne? Spalovacím motorem to není. Je to elektromobil a při normálním jezdění by se měl nabíjet jednou za 500 km.

Pininfarina PF0

FOTO: Pininfarina

Pininfarina PF0

FOTO: Pininfarina