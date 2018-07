mb, Novinky

Automobilka Ferrari celý minulý rok slavila sedmdesátiny – oficiálně byla založena v roce 1947. Ještě o mnoho let dříve však Enzo Ferrari, její zakladatel, závodil a vedl stáj pojmenovanou Scuderia Ferrari. Ta vznikla jako závodní divize značky Alfa Romeo v roce 1929.

Jedním z nejslavnějších vozů, který pod stájí Scuderia Ferrari závodil, byla Alfa Romeo Tipo B Monoposto, označovaná také jako P3 a patřící do řady Alfa Romeo 8C, protože má pod kapotou řadový osmiválec. A právě takový stroj máme dnes před sebou.

Alfa Romeo Tipo B Monoposto 50007 je na prodej.

Historie tohoto kousku sahá do let 1932 až 1934, kdy byl vyroben jako jeden ze šesti kusů tzv. první série a nastoupil závodní kariéru ve Ferrariho stáji. Tedy pravděpodobně – dnes jeho šasi nese číslo 50007, které by označovalo tzv. druhou sérii, rovněž šestikusovou.

Podle historika Simona Moora, který zpracovával historický odkaz závodních alf romeo a mimo jiné i minulost tohoto kousku, musel vůz vzniknout v první sérii a číslo 50007 musel dostat později – při některé z oprav po nehodách, anebo ve snaze obejít clo při importu do Velké Británie. Čím si je Moore jistý, je, že číslo šasi 50007 není správné.

Je pravděpodobné, že se díváme na auto, které dostalo aerodynamickou karosérii pro závody Avus v Berlíně. Alžírský závodník Guy Moll tam v roce 1934 na Alfě Tipo B stáje Scuderia Ferrari vyhrál nad německými Auto Uniony a ve stejném roce zvítězil ve Velké ceně Monaka.

Alfa Romeo Tipo B Monoposto 50007

Právě v tomto autě mohl Moll zahynout v závodě Coppa Acerbo na okruhu v italském městě Pescara. A právě tohle auto mohlo být po opravě prodáno Richardovi Shuttleworthovi, který s ním vyhrál Grand Prix na okruhu Donington v Británii.

„Zkraje roku 1935 se Shuttleworth objevil se zelenou Alfou Tipo B. Muselo to být auto z první série,” uvádí Moore pro aukční dům, který vůz nabízí k prodeji. O rok později s tímto vozem Shuttleworth havaroval, ovšem na rozdíl od Molla přežil.

Alfa byla poslána do Itálie ke stáji Scuderia Ferrari k opravě a pak se vrátila do Británie, ale Shuttleworth s ní už nezávodil. Se začátkem druhé světové války se dal ke královskému letectvu a zemřel při nehodě v roce 1940.

Alfa Romeo Tipo B Monoposto 50007 na prodej

Detaily minulosti tohoto kousku tak mohou zůstat navždy skryty. Co je jisté, je, že máme před sebou závodní auto se slavnou historií a v barvách Scuderia Ferrari. Navíc se stále platnou registrací pro silniční provoz – britská značka MPH 374 byla přidělena v roce 1953 a stále platí.

Tedy platí pro dvoumístnou karosérii označenou „biposto”, kterou nový majitel dostane k vozu. Britský aukční dům Bonhams ho nabídne v aukci na goodwoodském Festivalu rychlosti, který proběhne už v tomto týdnu. Odhad výsledné ceny míří mezi 130 a 150 miliónů korun.