Obliba obytných verzí je stále větší. California zažívá velký boom a pro Volkswagen je to příjemné překvapení. Jenže je tu skupina lidí, kteří chtějí ještě pohodlnější cestování a kempování, ale nechtějí si kupovat klasické obytné vozy.

California XXL je tak mezistupeň mezi malou californií s výklopným stanem na střeše a velkým obytným vozem.

VW California XXL (2017, koncept)

FOTO: VW

Volkswagen California

FOTO: Petr Horník, Právo

Sériové provedení nabídne pravděpodobně to samé, co koncept ze srpna loňského roku. Auto bude pravděpodobně velmi komfortní, nabídne i sprchu s toaletou nebo klasický stůl. První nákresy neukazují, zda bude i v sériové verzi velká prosklená střecha na nástavbě.

Zdá se však, že zadní část by měla být proti konceptu kratší u zadního převisu. To by znamenalo, že vzadu nebude velké „letiště” a sníží se tak počet osob, které budou moct v autě přespávat. Každopádně bude auto stále velmi dobře vybavené, Volkswagen nabídne i dvojbarevné provedení.

Kdy se poprvé sériová verze odhalí, zatím nebylo oznámeno.

Volkswagen California XXL

FOTO: Volkswagen

Volkswagen California XXL

FOTO: Volkswagen