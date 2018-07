Corvette nerespektovala pravidlo zipu. Dotčený řidič se originálně pomstil

Pravidlo zipu patří k nejlepším způsobům, jak zkrátit na minimum kolonu v případě zúžení do jednoho pruhu. Přesto se najde řada lidí, kteří ho nerespektují. Řidič Chevroletu Corvette nedaleko amerického města Tacoma za to dostal okamžitý trest - oblaka dýmu do obličeje.