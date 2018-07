mb, Novinky

Pokud máte rádi své auto, máloco je horší než bezmoc, když vám ho ničí živel. V tomto případě to byly kroupy, které uplynulou sobotu rozbily okna vozu Lada v Timašovsku na jihozápadě Ruska. Zoufalý řidič je natočil.

Zprvu jsou kroupy sice velké, ale ne dost na to, aby pro skla auta znamenaly výraznější poškození; o stavu plechů nevíme. Okolo začátku třetí minuty videa ale je vidět čelní sklo rozbité a později ho kroupy i vylomí z uložení. Neodolalo ani zadní sklo a některá boční okna.

Kroupy jsou obrovské - vyplní celou dlaň - a je jich mnoho, takže velké poškození auta není s podivem. Podle popisku videa na YouTube byly kroupami poškozeny čtyři pětiny domů v timašovském okrese, který byl bouří zasažen nejvíce.

Co v takovém případě dělat? Vystupovat z auta a riskovat, že vás do hlavy trefí velký kus ledu, není rozumné. Pokud v blízkosti není střecha, pod kterou by šlo se schovat, např. benzinka nebo kryté parkoviště, nezbývá, než doufat, že kroupy nebudou příliš velké.