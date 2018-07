fra, Novinky

Není to tak dávno, kdy Carlex Design byla firma, která se zaměřovala jen na luxusní polstrování interiéru drahou kůží. Kdo chtěl mít z kůže vypolstrovaný třeba i zavazadelník, ten šel do Carlexu. Jenže doba pokročila a firma ve spolupráci s dalšími dodavateli nově vytváří vlastní tuningové skvosty, které si nezadají třeba s úpravami od Mansory.

Podívejte se na Mercedes-Benz X-Class Yachting Edition. Jen málokdo by čekal, že se dá z velkého pickupu vyloupnout něco tak zajímavého, že by to mohlo konkurovat i nejluxusnějším verzím limuzín.

Auto dostalo přední masku a kola z modelu S650 Cabriolet, který měli v Carlex Design na starosti před nějakým časem. K tomu doplnili několik dílů z uhlíkového kompozitu, jako jsou přední kapota, nové blatníky, nástavec na korbě… A když je to Yachting Edition, tak korba je samozřejmě vyložena pravým teakovým dřevem, jako na palubách jachet.

Interiér je naprosto překopaný. Samozřejmě že firma použila nejluxusnější kůži Nappa Porcelain White a Nappa Chocolate Brown. Jenže tahle kůže byla implementována na výplně, volant a hlavně na nová sportovní sedadla Recaro Sportster v přední řadě. Pak tu jsou alcantarové, dřevěné a kovové detaily. Prostě mistrovské dílo, jak to Carlex umí.

Důležitá je samozřejmě cena. Ta docela překvapí. Není zas až tak vysoká. Za 2,7 miliónů korun (včetně auta) si dnes nekoupíte ani základní model třídy G. Ovšem nutno podotknout, že jde o cenu základní, tedy odvozenou od nejlevnějšího modelu X-Class a od nejlevnější verze výbavy. Kdo bude chtít do auta třeba audiosoupravu o příkonu 1 000W, má jen vyslovit přání a bude splněno. Za patřičný peníz.