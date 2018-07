mb, Novinky

Autíčka na dálková ovládání jsou obecně dobře známá. Tedy ta malá, hračky. Čtyřiatřicetiletý technik IT Bjorn Harms z Urmondu, městečka na jihovýchodě Nizozemska, upravil svůj Chevrolet Corvette C6 tak, aby ho mohl ovládat na dálku.

Čtete správně - Bjorn má osmiválcový sporťák, který lze ovládat na dálku, podobně jako hračku, kterou koupíte za pár stovek v každém větším obchodě. Podle toho, co říká ve videu, by corvette mohla dosáhnout i své maximálky 300 km/h: „Technicky by tak rychle jet mohla, ale nebylo by to rozumné.”

Možná si vybavíte epizodu Top Gearu, kdy slavné trio jezdilo se starými auty na dálková ovládání, která by tuhle corvette činila včerejšími novinami. Auta v oné epizodě však nemohla jezdit po silnicích a nemohla být řízena člověkem. Corvette o tuto možnost nepřišla.

„Tato Corvette smí na silnice a je mým každodenním autem,” říká Bjorn. Ve videu ji při jízdě po silnici normálně řídí, jako by technikou pro dálkové ovládání vybavena nebyla.

Když vůz ztratí signál, sám začne brzdit



„Musel jsem vyrobit univerzální ovladač motorů, abych mohl ovládat elektromotorky, které jsem připojil k různým částem auta. Pomocí čtyřkanálového vysílače obsluhuji brzdy, plyn, volič převodovky a řízení,” dozvídáme se.

Vývoj a testování systému tak, aby byl spolehlivý a bezpečný, trval prý zhruba rok a půl. Když vůz přijde o signál z vysílače, např. když se dostane mimo jeho dosah, automaticky začne brzdit. Výrobní náklady úprav byly zhruba 3 500 eur, tedy asi 91 tisíc korun.

„Když jsem to prvně zkoušel, měl jsem obavy, protože jsem byl nervózní, jestli bude všechno správně fungovat. Po prvních testech to ale fungovalo lépe, než jsem čekal,” komentuje začátky svého soužití s dálkově ovládanou corvette.

„Většina lidí je nadšená, ale někteří si myslí, že to je šílené a nebezpečné,” přibližuje Bjorn reakce okolí. Pokud by ji prodal, tak hlavně proto, aby se mohl pustit do jiného projektu; hodnota vozu je okolo 780 tisíc korun bez systému pro dálkové ovládání.