Je to jednoduché. Pokud se najde dostatek zákazníků, kteří by oznámili značce, že by měli zájem o Mercedes-Benz X s osmiválcem, vyrobí ho. Pro Mercedes to prakticky není problém. Osmiválec se v nabídce značky najde a auto jako takové ho díky své konstrukci v klidu unese. Osmiválec se tak může dostat na naprostý vrchol toho, co dnes automobilky ve svých pickupech (odhlédneme-li od USA) nabízejí.

A k tomu vrcholu šly pěkně strmé schody. Vždyť dlouhou dobu se nic nedělo a všechny značky nabízely jen čtyřválce, v Evropě hlavně naftové. Jenže minulý rok Volkswagen oznámil, že jeho pickup Amarok bude mít vidlicový šestiválec o objemu tři litry. Mercedes vzápětí také vytáhl třílitr se šesti válci a ještě o trochu vyšším výkonem. Volkswagen tak kontroval a další verze měla ještě větší příděl koní. Dnes tedy to nejsilnější auto s korbou za kabinou má 190 kW (258 k) a točivý moment 580 N.m. Nutno podotknout, že Volkswagen má v motoru i funkci overboost, takže krátkodobě se dá zvýšit výkon až na 200 kW.

Volkswagen Amarok Aventura - zatím to nejsilnější z nabídky VW

FOTO: Volkswagen

Prý nelze čekat, že by nasadili hned agregát s vizitkou AMG, ale jeho standardní verze s 334 kW (455 koní) a 700 N.m by byla asi ideální. Kdyby chtěl Volkswagen kontrovat, musel by sáhnout po sdíleném osmiválci 4,0 l z Audi SQ7, který nabízí 310 kW (421 koní) a s točivý moment 900 N.m. Tyto hodnoty ale samozřejmě ukazují, že na rozdíl od Mercedesu jde o nafťák.