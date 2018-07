fra, Novinky

Závodní auta pro tyto účely mají stejný základ a jméno, Porsche 959 Paris Dakar, ale každý kus je jiný. Prodávaný stroj je tak v podstatě unikát. Auto, které nepostavili pro pár vyvolených, aby splnili podmínky automobilové federace. Nepostavili jich padesát, aby v případě rozbití mohli nasadit další.

1985 Porsche 959 Paris-Dakar

FOTO: RM Sotheby

1985 Porsche 959 Paris-Dakar

FOTO: RM Sotheby

Konkrétně tohle auto se zúčastnilo závodu v roce 1985, když za volantem seděl René Metge. Ten o rok později s vozem téhož názvu (samozřejmě jiným kusem) pak i celkově vyhrál.

Automobil má v sobě vzduchem chlazený plochý šestiválec 3,2 litru z modelu 911 Carrera, protože ten přeplňovaný, který 959 normálně měla, by se v náročných podmínkách prostě neuchladil. Ale ani tenhle motor to neudýchal a kvůli závadě v olejovém okruhu automobil předčasně skončil.

1985 Porsche 959 Paris-Dakar

FOTO: RM Sotheby

1985 Porsche 959 Paris-Dakar

FOTO: RM Sotheby

1985 Porsche 959 Paris-Dakar

FOTO: RM Sotheby

Teď už je auto zase funkční a je komplet takové, jako by se chystalo na další dakarskou zkoušku. Investice je to více než jistá. Jak znáte z našich článků, ceny historických aut letí závratně vzhůru, takže očekávaná cena 3,4 miliónů dolarů (74 miliónů korun) určitě během pár let vystřelí minimálně o polovinu nahoru.