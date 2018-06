fra, Novinky

Goodwood je pro milovníky aut. Je místem pro ty, kteří milují vůni spáleného benzínu (a ti už museli několikrát překousnout, že auta bzučela a neměla spalovací motor), volant v ruce a pořádný výkon pod pedálem. Je to ostatně festival rychlosti. Letos se ale pojede i závod do vrchu, kde se představí elektromobily z Roborace, tedy ty, které jezdí závody aut bez řidiče.

Jedná se o jubilejní pětadvacátý ročník (12. - 15. července), takže jsme mohli očekávat, že se něco „nenormálního“ stane. Mnozí fanoušci to na internetu komentují jako nehoráznost, znesvěcení apod. Jenže slovy klasika: můžeme s tím nesouhlasit, můžeme s tím polemizovat, ale to je asi tak jediné, co s tím můžeme dělat. Automobilový svět se prostě tímhle směrem řítí. Zanedlouho nejspíš budeme muset jezdit v elektromobilech, protože nás k tomu prostě donutí emisní normy. A autonomní auta bez řidiče jsou také dalším důsledkem rozvoje umělé inteligence, kterou využíváme dnes a denně třeba ve svém mobilu.

A že by podívaná byla nezáživná? Tak toho se nebojíme. Auta jsou to opravdu výkonná. V každém kole je jeden motor s výkonem 153 kW, takže si dokážete představit, jaká je to střela. Ostatně nedávno jsme vám přinesli ukázku toho, jak se roboticky řízený vůz utkal s jiným stejným vozem, který ovšem řídil člověk. Jak to dopadlo? Podívejte se. [celá zpráva]