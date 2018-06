mb, Novinky

Když před několika dny vzplála Tesla Model S s režisérem Michaelem Morrisem za volantem, média tomu věnovala značnou pozornost. Byla to sice „jen“ další hořící tesla, ale tahle vzplála, aniž by došlo k nehodě nebo k nárazu tvrdého předmětu do podlahy vozu, ve které jsou uloženy baterie. [celá zpráva]

Automobilka incident vyšetřuje, ovšem na závěry je ještě brzy. Ray Wert, bývalý šéfredaktor webu Jalopnik a nynější člen týmu online marketingu a PR u koncernu General Motors, tohoto incidentu bryskně využil k propagaci modelu Bolt.

In the interim, we’ve offered to loan @marycmccormack a @chevrolet Bolt EV so she has a more dependable electric vehicle to drive. — Ray Wert (@raywert) June 17, 2018

Ve tweetu stojí, že GM zatím nabídlo Mary McCormackové zápůjčku Chevroletu Bolt, aby měla spolehlivější elektromobil. Bolt nabízí dojezd 383 km na jedno nabití podle dalšího Wertova tweetu.

Ovšem odpovědi na Wertovu nabídku se na Twitteru nesetkaly s kladnou odezvou. „Radši bych řídil teslu, která zrovna hoří, než vůz značky Chevrolet,“ píše jeden z diskutujících.

Would rather drive a Tesla while it's literally on fire over a Chevy vehicle. — Alan M Carlino Jr (@DoomKracker) June 18, 2018

Nutno uvést, že ani elektromobily Chevroletu nejsou požárů prosté. První generace modelu Volt v roce 2012 prošla svolávací akcí, která měla za cíl odstranit riziko požáru. To bylo spojeno s možným únikem chladiva baterie po bočním nárazu.