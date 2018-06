mb, Novinky

Nehody osobních aut s nákladními dost často končí pro posádku osobního auta dost neslavně, pokud to nejsou ťukance v malé rychlosti. Karambol v tomto videu je pravým opakem ťukance. Je to pořádná rána, ale řidič osobního auta, který údajně jel rychlostí okolo 60 km/h, přesto odchází nezraněn.

K nehodě došlo koncem dubna u norského města Sarpsborg, ovšem video bylo zveřejněno až minulý týden. Vidíme v něm situaci, ke které může na silnici dojít velmi snadno – stačí drobná nepozornost v úseku se zatáčkami.

Je to také situace, kterou přesně simuluje nárazový test amerického institutu IIHS, nazvaný „small overlap“. Je to náraz do překážky malou částí přídě. Znamená to, že energii nárazu nepohlcuje a nerozvádí dál celá příď nebo její většina, ale jen 25 procent šířky.

Proto je to test poměrně náročný a řada aut s dobrými výsledky v normálních zkouškách, ať už amerických, nebo evropských, propadla. Institut zavedl tento test v roce 2012. [celá zpráva]

Takhle dopadl Chevrolet Spark v crash testu malé části přídě před pěti lety, těsně po zavedení nové metodiky. Mezi jedenácti auty stejné kategorie tehdy vyhrál.

FOTO: IIHS

Z té doby pochází i XC70 ve videu – je to varianta vyráběná v letech 2009 a 2013. A troufneme si odhadnout, že v testu by dopadla dobře. A-sloupek nemá viditelnou deformaci, jen se z něj uvolnilo vnitřní plastové obložení, které řidič smete na zem.

Bohužel, na webu IIHS nejsou uvedeny výsledky testu pro XC70 z této doby ani pro V70, jejíž variantou s vyšším podvozkem XC70 v podstatě je. V70 nicméně má hodnocení od EuroNCAPu, od kterého dostala pět hvězdiček.

Volvo zkoumá reálné nehody už od roku 1970

Aktivní i pasivní bezpečnost je jedním ze základních stavebních kamenů vozů značky Volvo. Automobilka za účelem zlepšování už dekády zkoumá skutečné nehody, ke kterým dochází v okolí Göteborgu. Není to nepodobné výzkumu automobilky Škoda, který nedávno oslavil deset let. [celá zpráva]

Kdykoliv dostane firma zprávu o vážné nehodě do 100 km od Göteborgu, vyšle na místo člověka. Ten zaměří a zaprotokoluje průběh nehody a vyptá se na podrobnosti policie, svědků či účastníků nehody.

Havarovaný vůz je pak odtažen k výzkumu do automobilky. Za téměř padesát let, co program běží, bylo takto prozkoumáno okolo 43 tisíc nehod, jichž se účastnilo celkem zhruba 72 tisíc lidí.