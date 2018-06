mb, Novinky

Navržená, vyvinutá, zkonstruovaná a vyráběná v Evropě - tak začíná tisková zpráva, detailně představující novou Kiu Ceed.

Vzhled vozu není úplnou novinkou, spolu s kombíkem se ukázal na letošním ženevském autosalonu. Oproti předchůdci je kabina ceedu posunutá dozadu a také se zkrátil přední a prodloužil zadní převis - to vše s cílem dosáhnout dynamičtějšího profilu. Nakolik se to povedlo, posuďte sami.

Kia Ceed 2018

FOTO: Kia

V kabině to vypadá jako ve všech ostatních vozech značky Kia. S drobným rozdílem, kterým je „plovoucí” centrální displej; např. v modelech Niro nebo Sportage je displej obklopený horou plastu.

Uložení displeje je však jediná novota; máte-li rádi starosvětská tlačítka k ovládání funkcí auta, bude se vám v novém ceedu líbit. Podobně, pokud vám vyhovuje natočení středové konzole k řidiči.

Kia Ceed 2018

FOTO: Kia

Většímu komfortu v kabině má napomáhat kromě její větší šířky také vylepšená izolace hluku. Lepší tlumení je v podlaze i u kol a upravené čelní sklo pomáhá snížit aerodynamický hluk. Oproti minulé generaci také narostl objem zavazadelníku, a to na 395 litrů u hatchbacku a 625 litrů u kombíku.

Pod kapotou zůstala atmosféra, ale jen jako základ

Budete-li chtít benzínový motor, můžete zvolit i jednotku bez přeplňování - čtrnáctistovku s nepřímým vstřikem paliva, která nabídne 100 koní a 134 N.m. O chloupek silnější je jediný tříválec v nabídce, 1,0 T-GDI, který dává 120 koní a 172 N.m.

Benzínový vrchol, alespoň do příchodu verze GT, tvoří opět čtrnáctistovka, ovšem přeplňovaná. Motor 1,4 T-GDI dává 140 koní a 242 N.m a můžete ho mít i se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou.

Čtyřválec 1,4 T-GDI v novém ceedu

FOTO: Kia

Diesel je v nabídce jeden, o objemu 1,6 litru, ovšem ve dvou výkonových verzích. Slabší má 115 koní a 280 N.m, silnější nabídne 136 koní a stejný točivý moment. To platí, pokud zvolíte šestistupňový manuál; s dvouspojkou bude k mání 300 N.m u slabší, resp. 320 N.m u silnější verze motoru.

Vznětový motor má ve výfuku samozřejmě systém SCR, který pomocí vstřikování močoviny snižuje objem oxidů dusíku ve výfukových plynech. Filtr pevných částic ovšem dostaly i benzínové motory s přímým vstřikováním.

Spotřeba se u benzínových motorů má dle katalogu pohybovat od 5,5 do 6,2 litru na 100 km; paradoxně nejvyšší číslo je u nejslabšího motoru a 5,5 litru má stačit nejsilnější čtrnáctistovce s dvouspojkou. U dieselu vidíme čísla od 3,8 do 4,3 litru.

Dvouspojková převodovka (na snímku její volič) pomáhá ceedu k nižší normované spotřebě.

FOTO: Kia

Elektronika, kam oko dohlédne

Po stránce elektronické výbavy je již řadu let povinná stabilizace. Ceed k ní přidává vlastní systém, který pomocí přibrzďování kol dokáže simulovat vektorování točivého momentu.

Můžete si přiobjednat adaptivní tempomat a aktivní hlídač jízdních pruhů. To by ale nebylo nic nového, tyhle prvky nabízí např. sportage už několik let. Nový ceed je ale prvním vozem Kia, který přidává funkci sledování auta před vámi a pohyb podle něj např. v zácpě. V podstatě tak ceed je vůz s autonomií druhého stupně.

Věci jako sledování mrtvého úhlu, provozu za vozidlem nebo hlídač chodců jsou dnes v podstatě samozřejmostí. V této třídě ale samozřejmostí nejsou vyhřívané a ventilované přední sedačky a vyhřívané zadní sedačky, které si můžete přiobjednat.

Kia Ceed 2018

FOTO: Kia

Nový ceed se už vyrábí ve slovenské Žilině, ale v konfigurátoru na webu značky zatím není. Objednávkové knihy se mají otevřít ve třetím čtvrtletí tohoto roku a tehdy se pravděpodobně dozvíme i ceny.

Kombík přijde později během letoška a někdy příští rok by se měl ukázat crossover. Také, jak již dříve svět zpravil šéf marketingu značky Artur Martins, se dočkáme „shooting brake” - elegantnějšího a atraktivnějšího kombíku. S třídveřovou variantou se bohužel nepočítá.