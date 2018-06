fra, Novinky

Mezi těmi, kteří jezdí hodně do opravdového terénu, je Suzuki hodně dobře zapsané s modely Samurai (který se však už nevyrábí), Vitara (tady už došlo k poněkud civilnějším úpravám) a Jimny. Maličký teréňáček není žádným přeborníkem v luxusu, ale do terénu ho nepotřebuje. Malý rozvor, malá hmotnost a pohon všech kol, to vše na rámovém podvozku znamenají vynikající průchodnost terénem.

Suzuki Jimny

FOTO: Suzuki

Suzuki Jimny

FOTO: Suzuki

Nová generace bude pravděpodobně stejná. První fotografie sice prozrazují jen vzhled, ale i to, že pod moc pěknou karoserií je rám, kde zadní náprava je tuhá a na páce přídavné převodovky můžeme najít informace 2H – 4 H – 4L. To znamená, že zase bude auto vybaveno pohonem všech kol i s redukcí, takže se terénu tohle auto nezalekne.

Bohužel výrobce nezveřejnil žádné informace o pohonných jednotkách. V zemi původu, tedy v Japonsku, se počítá s miniaturním přeplňovaným motůrkem o objemu 0,66 l. Ten se ale do Evropy nedostane. Naopak se tu povídá o čtyřválcové patnáctistovce, což by byl v dané konfiguraci s pohonem všech kol asi rozumnější nápad. Prý se dočkáme i automatické převodovky.

Suzuki Jimny

FOTO: Suzuki

Suzuki Jimny

FOTO: Suzuki