Tohle bude nejlevnější „historický” Harley-Davidson, jaký je možné mít. Zdánlivě mu bude sto let a vyjde na 4200 dolarů, což je skoro sto tisíc korun. Ano, není to málo, ale je to opravdu unikátní počin, který jsme ještě u žádné automobilky nezaznamenali.

K výročí

Ke 115. výročí si lidé v téhle americké firmě řekli, že je třeba historii připomenout tak trochu jinak. Protože v letech 1917 až 1922 vyráběl Harley-Davidson i kola, která měla podobu motocyklů, jen byla bez motoru (důvod byl ten, že chtěli tehdy nalákat mladé lidi, kteří ještě neměli na motocykl, ale chtěli prostě vypadat jako motorkáři). A tak vznikl i model 7-17, který dnes znovu ožívá v deseti ručně vyrobených kusech.

Značka zadala specializované firmě Heritage Bicycles, aby toto kolo vyrobila znovu. Oni vzali skutečný originál a rozebrali ho do posledního šroubku. Všechno přeměřili a vyrobili znovu. Jen rám je o kousek větší, aby vyhovoval dnešním požadavkům. Takže tu nenajdete žádné odpružení, přehazovačku, kotoučové brzdy. Vše je téměř tak, jak to bylo před sto lety, včetně vyražených log firmy.