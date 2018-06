fra, Novinky

James Bond většinou jezdil nějakým Aston Martinem. Jenže ne vždy. Někdy se z důvodů sponzoringu objevil třeba v BMW Z4, jindy ve Fordu… Bondovka Golden Eye ale měla být tou pravou bondovkou se vším všudy. A tak si možná vzpomínáte na scénu, kde James Bond řídí DB5 a potká na silnici červené (tehdy filmaři vypůjčené) Ferrari F355, řízené Famke Janssenovou.

Každopádně Aston Martin DB5 se hned po odvysílání filmu stal ještě slavnějším, a tak jeho cena šla nahoru. V roce 2001 byl prodán za 200 000 dolarů (v dnešním kurzu by to bylo asi 4,4 miliónů korun). A to není moc. Ovšem cena se za ty roky výrazně zvedla. DB5, které je v perfektním stavu, protože stálo v mnoha muzeích (třeba i v Národním automobilovém muzeu v Británii) bude vydraženo na festivalu rychlosti v Goodwoodu. Očekává se, že cena by mohla dosáhnout až 2,4 miliónů dolarů (asi 53 miliónů korun). To už je opravdu hodně a jen to ukazuje, jak jsou veteráni dobrou investicí. Ovšem nejdražším Aston Martinem z bondovky je to DB5 z filmu Goldfinger, které našlo nového majitele za 4 milióny dolarů (asi 88,7 miliónů korun).

