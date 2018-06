fra, Novinky

Maličká a lehoučká Mazda MX-5 byla vždy sportovní nářadí pro fajnšmekry. Ti, co nemají na nějaké ohromné a výkonné vozy, si kupují právě tuhle krasavici, protože nabízí už po dlouhá léta fantastické jízdní zážitky. Jenže má dost slabé výkony. Sice nepotřebuje nijak velké, jak jsme řekli, je to lehký vůz (vždyť ta nejtěžší verze s pevným obloukem má pohotovostní hmotnost jen 1191 kg), takže i patnáctistovka s 96 kW (130 k) stačí. Ale samozřejmě že dvoulitr auto rozhýbe o kus lépe (118 kw / 160 koní). Před nějakou dobou Mazda slíbila, že ho posílí. A splnila to.

Agregát prošel velkou řadou úprav, takže má například i odlehčené písty a ojnice. Nový je i výfuk včetně svodů. Zajímavé je, že je nový i setrvačník. Ve výsledku se výkon zvedl na 135 kW (184 koní), protože otáčky mohly vzrůst z původních 6000 na 7500 za minutu. Zvedl se i točivý moment z 200 na 205 N.m, a to hlavně v nízkých otáčkách.

Mazda MX-5

I patnáctistovka pak dostala trochu přepracované díly, takže teď má 97 kW a 152 N.m.

Další změny jsou sice dílčí (jako hnědá střecha, nový displej v interiéru nebo šestnáctipalcová kola), ale jedna je pro Evropany extrémně důležitá. Auto konečně dostalo teleskopický volant, takže pozice za volantem bude o značný kus pohodlnější.

Nepředpokládáme, že by změny nějak výrazně změnily české ceníky, až k nám upravená verze dorazí. Dnes auto začíná na ceně 629 900 Kč.