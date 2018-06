fra, Novinky, ČTK

Už dnes jsou otevřeny první dva zkušební stojany, a to na čerpací stanici Benzina v Rousínově u Vyškova. Ovšem Benzina už má další dvě lokality, kde už dříve byly instalovány nabíjecí stanice – ve Vrchlabí a ve Vystrkově u Humpolce.

Jedna taková dobíjecí stanice stojí asi jeden milión korun. Ovšem peníze budou pravděpodobně čerpány hlavně z evropských fondů, protože výstavba bude zčásti financovaná díky prostředkům z dvojice grantů evropského programu CEF, v jehož výzvách ČEZ loni a předloni uspěl. Evropská komise touto cestou podporuje propojování Evropy budováním dobíjecích stanic podél hlavní silniční sítě.

Obě značky hodlají nejdříve osadit páteřní stanice, jako jsou velká města a silnice prvních tříd a dálnice.

Benzina tak rozšiřuje svoje portfolio o komoditu, která zatím není tak rozšířená, ale v budoucnosti zcela jistě bude. V České republice je aktuálně registrováno zhruba 2000 elektromobilů. Jen loni přibylo 400 vozů na elektrický pohon. Odhady dalšího vývoje hovoří v horizontu několika let o ročních prodejích v řádu tisíců elektromobilů a plug-in hybridů. Postupný pád největších bariér (omezená nabídka, vysoká cena, malá hustota dobíjecí infrastruktury a malá zákaznická zkušenost) v kombinaci s podpůrnými opatřeními (bezplatný vjezd do center měst, parkovacích zón, jízda v pruzích pro MHD, atd.) by měl znamenat rychlé dosažení 20% podílu na celkovém prodeji osobních vozidel a lehkých užitkových vozů v ČR.