maž, Novinky

Novinkou je přestěhování na Výstaviště v Holešovicích. Minulé čtyři ročníky výstavy proběhly v obrovské zahradě v areálu bohnické psychiatrické léčebny. Letos bude k největším lákadlům patřit Mercedes-Benz Project ONE, automobil s motorem z Formule 1, který se v Česku vystavuje poprvé.

Za zhlédnutí rovněž stojí šestisetkoňový Jaguar XE SV Project 8 (po celém světě je jenom 300 kusů) nebo okruhové Ferrari 599XX. U něj je zvláštností, že jej majitelé nemají ve své vlastní garáži, nýbrž v Maranellu a jejich majitelé s nimi jezdí výhradně na závodních okruzích.

Celý jeden pavilon je věnován oslavě 100 let vzniku Československa. K vidění je stylově stovka exponátů z let 1918 až 1990, řada prvorepublikových a poválečných modelů. V celém areálu pak návštěvníci uvidí i spoustu současných modelů, od těch zdánlivě obyčejných po nejrychlejší sportovní stroje.

Jednodenní vstupenka přijde na 549 korun, na všechny tři dny pak 949 korun. Senioři nad 65 let, mládež do 18 let a držitelé průkazů ZTP mají celodenní vstup za tři sta korun. Děti do 150 centimetrů pak zcela zdarma.