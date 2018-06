mb, Novinky

Model Scirocco už v nabídce Volkswagenu nenajdete, ke smutku nejednoho fanouška. Elektrická budoucnost však může otevírat nové možnosti a v rámci rodiny vozů I. D. by se jeden takový mohl objevit. Alespoň, pokud dá Volkswagen na návrh italského designéra jménem Antonio Paglia.

Ten stojí za ilustracemi konceptu ID-Tech, které si nyní můžeme prohlédnout. A sporťák je to par excellence - muskulární blatníky a nízký a široký postoj dokonale odvedou pozornost od faktu, že se dívá v podstatě na pětidveřový hatchback.

Volkswagen ID-Tech Concept

FOTO: Antonio Paglia

Opravdu, podívejte se pořádně - na bocích vozu jsou dva páry dveří a uvnitř najdeme čtyři plnohodnotné sedačky. Paglia říká, že se nechal inspirovat konceptem Volkswagen Futura z roku 1989.

Ten měl jeden pár křídlových dveří dlouhých dost na to, aby mohli lidé nastoupit i na zadní místa. Nám však ID-Tech ze všeho nejvíc připomíná moderní Scirocco, které se vyrábělo v letech 2008-2017 pouze s třídveřovou karoserií.

Volkswagen ID-Tech Concept

FOTO: Antonio Paglia

Designér také navrhl, jak by se auto mohlo pohybovat. Má ve všech kolech elektromotory, které otáčí bezvzduchovými pneumatikami s nano-membránou. Kola mají také speciální systémy brzdění a zatáčení, ovšem více detailů nebylo uvedeno.

Dovedeme si ID-Tech představit i s konvenčními koly. Idea elektromotoru pro každé kolo zvlášť možná není nová, ale je stále dobrá - řídící elektronika tak může dávkovat výkon na každé kolo co nejpřesněji, a tak zajistit dokonalou přilnavost auta v zatáčkách.

Volkswagen ID-Tech Concept

FOTO: Antonio Paglia

ID-Tech by mohl pro Volkswagen znamenat i návrat do rallye, alespoň podle designéra - navrhl také soutěžní verzi svého vozu s logy energetického nápoje. Ovšem pravděpodobnost, že se ID-Techu dočkáme i jinde než ve virtuální realitě, je velmi nízká, jak už to u podobných nezávislých skic bývá.