Kabriolet a SUV, to ještě před pár lety nešlo dohromady. Pak v roce 2016 přišel Range Rover Evoque Cabriolet a vše bylo rázem jinak, jakkoliv zatím tento typ karoserie nikdo jiný nenabízí. Studenti z mladoboleslavské Škody uřízli karoqu střechu a výsledkem je tenhle pohledný koncept.

Tak jednoduché - jako třeba ve Svěrákově výborném filmu Jízda, kde si hlavní hrdinové u své zelené mazdy nechali skutečně jen uříznout střechu autogenem - to samozřejmě nebylo a tvůrci originálního auta přiznávají, že nejtěžší bylo vytvořit záď. Ta je řádně vyztužená a díky tomu se auto nekroutí. Alespoň co jsme měli možnost využít z krátkých jízd, kdy auto nejelo rychleji než nějakých 60 km/h.

Řídí se jako běžné auto



A řídí se výborně, úplně jako běžný karoq. Tím jsme mimochodem na setkání se studenty v Praze přijeli i my a vy se tak můžete pokochat exkluzivními záběry, kde jsou obě auta na jednom místě. Obě mají totožnou barvu Velvet red.

Kabriolet postavený z karoqu, menšího z SUV nabízených Škodou, je stejně dlouhý jako výchozí vozidlo. Délka vozu tak činí totožných 4382 milimetrů, stejná zůstala i šířka (1811 mm) a rozvor náprav (2638 mm). Dveře nemají okenní skla a autu chybí prostřední sloupek. Zadní dveře mají výztuhu, ale jdou normálně zabouchnout.

Zajímavostí je, že zavazadelník se mírně zvětšil (to kvůli lehkému hrbu na zádi) a páté dveře jsou funkční - jen musíte vyložit větší sílu, víko je těžší. Vnitřek je velice pěkně zpracovaný, bílá kůže a červené detaily působí velmi luxusním dojmem. Interiér je stejný jako v karoqu, jedinou změnou je navíjení bezpečnostních pásů - nejsou nahoře (auto nemá B sloupek), takže je umístněno dole.

Sedadla - samozřejmě bíločervená - jsou převzata z modelu Kodiaq Sortline. Stejně jako dvacetipalcová kola. Žádná jiná škodovka dvacítky v nabídce nemá - jen Kodiaq Sportline a Sunroq.

Skvělý zvuk, výfuk z Octavie RS



Vynikající je zvuk výfuku. Použita byla výfuková soustava z Octavie RS. Tady ale má čtyři koncovky místo dvou a upravený tlumič, takže rezonuje, duní, a když pustíte plyn, krásně střílí. Moc povedené, ostatně všech pět studentských aut mělo upravený zvuk výfuku - když show car, navíc od sedmnáctiletých studentů, tak musí i pořádně znít. Nejsme vůbec proti.

Studentské auto je plně funkční, pod kapotou má benzínový motor 1,5 TSI spojený s šestistupňovou manuální převodovkou. Vzhledem k tlumičům převzatým z vozu Octavia RS se snížila světlá výška vozu, konkrétně o 50 mm.

Studii Sunroq pohání čtyřválcový motor 1,5 TSI - zde ovšem nikoliv ve 110 kW (150 k) verzi, nýbrž díky upravené řídicí jednotce výkon 120 kW (163 k) a maximální točivý moment 279 Nm. Sunroq zvládne až 195 km/h a z nuly na 100 km/h zrychluje za 8,6 sekundy.

Původně studenti uvažovali, že by auto osadili větším (výkonnějším) motorem, ale nakonec to bylo zavrhnuto - usazení auta, kabelové svazky, to všechno by bylo mnohem náročnější než v případě čtyřválcové patnáctistovky.

Sunroq vypadá dobře, vzadu má sice trochu hrb, ale řešení á la evoque se schovanou zádí bylo o dost pracnější. Muselo být velmi těžké ho vytvořit (podle studentů 1200 hodin práce) a výsledek tomu odpovídá. Na to, že jde s drobnou pomocí výhradně o dílo mladých lidí, nezbývá než pomyslně zatleskat. Vážně dobrá práce!

