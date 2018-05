maž, Novinky

Jednou z patálií s elektřinou poháněnými automobily nebo plug-in hybridy (kombinují klasický motor a elektromotor) je jejich dobíjení. Po vybití baterie je musíte nabíjet z elektrické sítě. To znamená vyndat příslušný kabel a zapojit jej do zásuvky. Zabere to dvě minuty, ale ne vždy se vám do toho chce.

Řešením je bezdrátové nabíjení, které dobře funguje třeba při dobíjení mobilních telefonů (byť masově rozšířené zatím rozhodně není). BMW nyní přichází s indukčním dobíjením pro své elektromobily, respektive zatím pouze pro plug-in hybrid řady 5. Ostatní hybridní či elektrické modely ale jistě budou následovat.

Zaparkujete na nabíječce, nic víc



Stačí zaparkovat na dobíječce – podložce (Ground Pad) a to je vše, o co se musíte starat. Dobíjení elektromagnetickým zářením začne automaticky. Nemusíte se bát, že vám indukční podložku poničí déšť nebo sníh, na to je dostatečně dimenzovaná. A nemusíte ani přijet přesně na ni - BMW udává, že odchylka od ideální pozice může být až o sedm centimetrů v podélném směru a o 14 centimetrů příčně.

Systém má dobíjecí výkon 3,2 kW, což umožňuje nabít vysokonapěťové baterie na BMW 530e Performance za přibližně tři a půl hodiny. Účinnost podle automobilky dosahuje 85 procent, tedy není o mnoho horší než nabíjení automobilu přes kabel (účinnost 92 procent).

Prodej začne v Německu, následně ve Velké Británii, USA, Japonsku a Číně. Podle našich informací by se podložka měla majitelům hybridní „pětky” nabízet v rámci pronájmu, standardně koupit nepůjde.

„Přesný termín dostupnosti indukčního dobíjení pro český trh teprve bude stanoven,“ uvedl pro Novinky.cz tiskový mluvčí českého zastoupení David Haidinger.