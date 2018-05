mb, Novinky

Registrační značka je jedna z nejjednodušších součástí auta - je to plechová, případně plastová tabulka s vyraženými znaky, které byly vašemu autu přiděleny. Používá se už více než století, minimálně u nás, a po celou dobu je její princip stejný.

Před několika měsíci však firma Reviver přišla s elektronickou registrační značkou. Ta je principem podobná čtečce elektronických knih - má stejný displej a umí zobrazit černou a bílou barvu. [celá zpráva]

Kalifornie je prvním místem, kde se digitální značky mohou začít používat. Ovšem, nebude to zadarmo. Jedna „tabulka” má podle webu Sacramento Bee stát 699 dolarů, tedy asi 15 700 korun.

Světově první digitální registrační značka se začne používat v americké Kalifornii. Za 699 dolarů (15 700 korun) za kus.

FOTO: Reviver Auto

V Kalifornii je povinné vozit i přední značku, což znamená 31 400 korun na jedno auto. A ještě měsíční paušál 7 dolarů (157 korun) za služby spojené s používáním značky. České značky na přání se najednou jeví být docela levnou zábavou.

Nemusíte na úřad, ťukanec na parkovišti ale bude najednou stát desetitisíce



Co si za své peníze Kaliforňané vlastně koupí? Jednak je to již dříve zmiňovaná možnost zobrazit reklamy či proměnlivé vzkazy, třeba podporu nějakému sportovnímu týmu nebo charitě.

Hlavní výhodou ale je, že nebude nutné chodit na úřad kvůli registraci, změně nebo získání nálepek prokazujících zaplacení ročního „registračního poplatku” - de facto daně z provozu vozidla. Příp. posílat značky či nálepky poštou, což údajně stojí kalifornské dopravní inspektoráty zhruba 20 miliónů dolarů (448 miliónů korun) ročně.

Plechová registrační značka vydrží dekády a nemusíte na ni vůbec sáhnout. A když vám ji někdo promáčkne, ohnete ji zpátky.

FOTO: Profimedia.cz

Další výhodou, zmiňovanou autory značky, je fakt, že vůz může být díky ní vyhledán v případě krádeže. Pokud tedy zloděj značku z vozu nestrhne; výrobce hovoří o bezpečnostních šroubech, ale na páčidlo budou nejspíš krátké.

Jenže elektronická značka má i řadu nevýhod. Předně, stalo se vám někdy, že do vás na parkovišti ťuknul někdo tažným zařízením a promáčkl plechovou značku? Ohnout ji zpátky do správného tvaru nic nestojí a případný zlámaný rámeček stojí 70 korun na první benzince. U elektronické to tak jednoduché nebude.

A to není ani zdaleka všechno - elektronická značka má baterii, kterou musíte nabíjet, a také má nějakou životnost. Plechové značky vydrží bez jakékoliv údržby desítky let. A stojí drobné ve srovnání s tou elektronickou.