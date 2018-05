mb, Novinky

„Náš kultovní offroad se nepřetržitě vyvíjel po téměř 40 let, aniž by ztratil svůj charakter nebo své základní hodnoty. Jeho DNA je silnější než čas a než jakýkoliv módní trend. Tento kvádr to ztělesňuje,” uvedl Gunnar Güthenke, šéf divize terénních aut u Mercedesu, v tiskové zprávě letos v lednu, když se na detroitském autosalonu v USA představila třída G zalitá do pryskyřice. [celá zpráva]

Nyní Mercedes zveřejnil nové video, na kterém do značné míry ukazuje, jak byl tento unikátní umělecký artefakt vyráběn. „Jantarová kostka”, jak dílo společnost nazývá, začala převrácením starého Mercedesu třídy G na bok a jeho zavěšením na speciální platformu.

Mercedes-Benz třídy G zalitý v pryskyřici

FOTO: Mercedes-Benz

Pak se pod a kolem něj začala vylévat pryskyřice za současného stavění formy kolem dokola, která stále ještě tekutou pryskyřici držela ve tvaru kvádru. V určitý moment bylo nutné, aby vůz spočinul na již tvrdé pryskyřici; platforma, která ho držela, musela být odstraněna.

Po vytvrdnutí byl povrch přeleštěn a kvádr otočen „koly dolů”. Celkem bylo použito 40 708 litrů pryskyřice, celá instalace váží dle nových informací 52 tun. Dobře zabalená, aby nedošlo k poškození, putovala lodí z německého Hamburku do amerického Detroitu, kde si ji mohli návštěvníci autosalonu do detailu prohlédnout.

