mb, Novinky

Není to první zpráva o nehodě vozu Tesla s aktivovaným Autopilotem, tedy systémem aktivního udržování v jízdním pruhu - v dubnu jsme psali o případu, při kterém řidič odmítl převzít řízení. [celá zpráva]

Nehoda, o které píšeme nyní, je ovšem specifická z několika důvodů. Předně, stala se v Evropě, což ji dle webu CarScoops činí první nehodou daného systému mimo Severní Ameriku. A také, v hlavní roli byl vůz Model 3, zbrusu nový „masový” produkt automobilky Tesla.

... guys this is it. The road trip is over. I'm sorry. Vehicle was engaged on Autopilot at 120 km/h. Car suddenly... Posted by Tesla Model 3 Road Trip on Friday, 25 May 2018

You You Xue, majitel vozu, jel v noci z 25. na 26. května po dálnici E65 do řeckého Kozani, kde chtěl vůz nabít a přenocovat. Nacházel se zrovna poblíž města Florina, když automobil špatně přečetl značení na silnici. Vůz jel v levém pruhu, který pokračoval dále rovně. Pravý pruh se stal odbočovacím a odděloval se.

„Zhruba osm metrů před oddělením jízdních pruhů vůz náhle a s velkou silou vybočil doprava. (...) Změnou směru jsem byl zaskočen, pokusil jsem se chytit volant a bariéře se vyhnout. Můj pokus ale přišel příliš pozdě, a i když chybělo jen pár centimetrů, abych se bariéře vyhnul, levý přední roh auta narazil do pravé části bariéry,” uvádí Xue v prohlášení na své facebookové stránce.

Hey @elonmusk this is what happened when my Autopilot malfunctioned. Glad I'm not dead, would you please investigate? pic.twitter.com/2HH5uPNKYA — You You Xue 🇪🇺 (@youyouxue) 26. května 2018

Xue dále píše, že těsně před nehodou vůz nejevil žádné známky problémů s následováním jízdních pruhů, dálnice byla v dobrém stavu, s jasným vodorovným značením a dobře osvětlená. Držel volant jen letmo, chvíli před manévrem auta se podíval na navigaci na svém telefonu, takže na chvíli spustil zrak ze silnice.

Nic se mu nestalo, airbagy se nenafoukly, nehoda nebyla příliš vážná. Přesto je vůz nepojízdný - levý přední roh auta je vážně poškozen. Bude tedy přemístěn do servisního centra v Německu, kde se rozhodne o jeho dalším osudu; Xue neměl sjednané havarijní pojištění.

„Tím, že jsem se díval na navigaci a neměl jsem obě ruce na volantu, nevěnoval jsem se plně řízení, jsem tudíž nepostupoval podle instrukcí Tesly, jak správně používat tento software. Chci ujasnit, že přebírám zodpovědnost,” píše Xue ve facebookovém prohlášení.

Dodává ovšem, že nehodu zavinil zmíněný systém ve voze. „Tato nehoda byla přímo zapříčiněna tím, že software Autopilotu vážně chyboval a špatně přečetl silnici. Tato nehoda by se stala každému, kdo při jízdě rovně nečeká, že auto samo od sebe a bez varování prudce změní směr jízdy,” nešetří Xue kritikou.

Nehoda ukončila velký roadtrip Evropou

A co vůz s americkou registrací dělal v Řecku? You You Xue si ho v první půli dubna poslal do Evropy, a vydal se s ním na roadtrip skrze „starý kontinent” a část Afriky, konkrétně Maroka. Řecko bylo pětadvacátou zemí, kterou na roadtripu navštívil.

Mimo to byl ve Velké Británii, Francii, Španělsku, Německu, Švýcarsku a Itálii, ale také v Makedonii, Srbsku a Kosovu. Tam jeho Tesla Model 3 viděla i šotolinovou cestu, po které tekl potůček.

On my way to the Macedonian border. This should work but reward or consequence both large! Posted by Tesla Model 3 Road Trip on Thursday, 24 May 2018

Zajímavostí budiž také 'podpora' takto ohromného roadtripu ze strany automobilky - Xue se údajně v půlce dubna „z různých zdrojů” dozvěděl o bulletinu zaslaném servisním centrům v Evropě, že mu nemají na jeho cestě nijak pomáhat.