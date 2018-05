fra, Novinky

Teprve v roce 2014 byl představen systém Android Auto, který dokáže spárovat mobilní zařízení s automobilem a předávat informace i některé funkce mezi sebou. Jenže Google se nyní dostává na zcela jiné pole, a to s operačním systémem Android Automotive.

Součást auta

Tohle už není jen jakýsi most mezi mobilem a autem. Android Automotive je plnohodnotný infotaiment pro auto, který je s ním napevno svázán. Přes Android Automotive je možné tedy například upravovat klimatizaci, hlasitost rádia nebo mít přesná data o spotřebě vozu. Ale k tomu přibývá to, že provozovatelem tohoto infotaimentu je Google, součástí je přístup na Google Play, tedy obchod s programy pro Android, a tedy i nejrozsáhlejší studnici tohoto softwaru.

Za to, že Android Automotive poprvé vstupuje do aut, mohou Volvo a Audi. Právě tyto dvě značky jako první umožní vstup třetí straně do svých vozidel. Systémy pak budou obsahovat všechno, na co jste zvyklí z těch nejvýkonnějších modelů mobilů – od Googlemaps až po asistenta pro rozpoznávání hlasu a ovládání.

Ztráta identity

Co to ale znamená pro automobilky? Je tady otázka, co všechno si nechávají automobilky pro sebe a co si pro sebe nechává Google. Například Audi dlouhá léta vzdorovala a nechtěla se vzdát informací z vlastních aut. Nechtěla je předat třetí osobě, aby s nimi nakládala ona. Informace o Android Automotive v Audi je tak docela překvapivá. Bohužel není přesně známé, jakým směrem potečou informace o autech, protože vzdát se jich a vzdát se práv na ohromné obrazovky v autech, znamená vzdát se ohromných peněz.

Vždyť nedávno jsme psali analýzu z bankovního sektoru, kde bylo odhadováno, že v roce 2030 bude reklama v autonomních vozech mít tržby přes padesát biliónů korun. [celá zpráva]

Infotaiment automobilů se tak stává tou nejzásadnější částí auta, která bude vydělávat. A nepůjde jen o autonomní vozy. Vydělávat může i klasické auto, když informace třeba o cíli může být využita cílenou reklamou na turistické cíle, restaurace v okolí, ale i třeba na slevy a výprodeje v okolí cesty. A těchto peněz se nechce vzdát ani jedna ze stran. Pro automobilky to bude možná jedna z cest, jak financovat snížené počty vyrobených vozidel, když na silnicích se bude rozšiřovat ekonomika sdílených vozidel a lidé ve městech budou represivně tlačeni k hromadné dopravě.