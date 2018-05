Marek Bednář, Novinky

Minulou generaci Seatu Ibiza jste si mohli koupit jako pětidveřový či třídveřový hatchback anebo pětidveřové kombi. Nová generace ale dorazila už jen s pětidveřovou karoserií, stejně jako Volkswagen Polo. Kombík zastupuje crossover Arona, který jsme také testovali. [celá zpráva]

Současná, pátá generace Ibizy ale má tu výhodu, že si ji můžete koupit s pohonem na zemní plyn, zkráceně CNG. Ovšem nemá Ibiza TGI víc nevýhod než kladů?

Budoucnost již dnes? Kdyby měla dvojnásobnou kapacitu nádrží na plyn, možná.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Začněme ale autem jako takovým. Vnější design není překvapením, Ibiza se od ostatních aut značky Seat designově liší jen velmi málo. Pokud se vám líbí ostré hrany, dostanete jich tu vrchovatě.

Uvnitř se píše stejný příběh, jako u zmíněné Arony – potah volantu působí trochu lacině a stropní světlo, navíc jen jedno nad předními sedadly, vypadá stejně jako v patnáct let staré Fabii. Palubní deska je ale vážně šik a řidiče netlačí do pravého kolene až tak nepříjemně, jako v některých konkurenčních strojích.

Palubní deska je strohá, ale pohledná a funkční.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Minimalistická středová konzole, složená z relativně velkého displeje infotainmentu a panelu k ovládání dvouzónové klimatizace, je snad nejlepším řešením, které v autech podobné velikosti najdete. Ovládání je intuitivní a ke změně teploty i o několik stupňů najednou stačí jeden jednoduchý pohyb.

Samozřejmostí je podpora Androidu Auto a Apple CarPlay. To znamená, že pokud pro navigaci rádi používáte např. Waze s jeho špičkovými daty o hustotě provozu, můžete tuto aplikaci mít na velkém centrálním displeji.

Android Auto znamená možnost navigace aplikací Waze nebo poslech internetového rádia, mimo jiné.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Jak funguje bivalentní pohon?



To všechno jsem ale očekával. V případě Ibizy TGI jsem byl zvědavý hlavně na to, jak funguje pohon na plyn a jak moc mě bude omezovat v běžném životě, jehož nedílnou součástí jsou podzemní garáže nákupních center.

„Zplynovaný“ motor je v tomto případě 1,0 TSI, tedy litrový tříválec přeplňovaný turbodmychadlem, jehož výkon je 90 koní. Ani na takhle malé auto to není mnoho a akcelerace, i když je člověk za volantem sám, není kdovíjaká.

Fakt, že máte na hraní jen pět rychlostních stupňů, znamená jednak nutnost delšího odstupňování, což znamená horší akceleraci, a jednak vyšší otáčky při jízdě po dálnici. Tam ale Ibiza primárně nepatří, jejím revírem je město.

Mlhovky jsou u výbavy Style v ceně, LEDková světla vpředu ani vzadu však nikoliv.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Prodleva turbodmychadla je neuvěřitelná, náklady na palivo ale potěší

V městském provozu, a v podstatě i na okreskách, se ukáže největší nevýhoda této motorizace – extrémní turbolag. Sešlápnete-li plyn okolo 1 400 otáček, nestane se nic. A tím myslím opravdu nic, jako byste se plynu vůbec nedotkli.

Trvá několik dlouhých vteřin, než se vůz dá do pohybu, během nichž přijede to auto, před které jste se chtěli z vedlejší ulice zařadit. Rozjezd na dvojku z nějakých osmi, deseti kilometrů v hodině je v podstatě nemožný, vždy je třeba podřadit na jedničku, která pošle otáčky výše.

Se sebezapřením akceptovatelný, ale pořád ohromný je turbolag okolo dvou tisíc otáček, takže je třeba při jízdě neklesat výrazně pod tuto hranici. Okolo tří tisíc už je to podstatně lepší, takže pro aspoň trochu svižnou jízdu je třeba se držet někde v tomto pásmu. Zcela ale turbolag nezmizí nikdy.

Všimněte si, že Ibiza TGI má dva palivoměry. Teplotu vody a oleje nabídne v displeji uprostřed.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Poměrně nízký výkon motoru znamená, že je třeba mu, lidově řečeno, šlapat na krk, abyste se dočkali rychlejší jízdy. To samozřejmě znamená vyšší spotřebu paliva, ale ve výsledku jsem se dostal na průměrných 4,6 kg, resp. 7 m3 CNG na 100 km.

Přepočteno na průměrnou cenu stlačeného zemního plynu, která je dle webu cng.cz aktuálně 25,22 korun za kilogram, to vychází na 1,16 Kč na kilometr jízdy. Potěší také, že plnou nádrž plynu natankujete za nějakých 260 korun.

A jak se zemní plyn tankuje? Není to nepodobné tankování LPG, byť přípojka vypadá trochu jinak. Hrdlo je u Ibizy TGI umístěno hned vedle plnicího hrdla benzínové nádrže. Do něj zasunete přípojku a otočíte pákou o 180°, abyste ji zajistili. A pak už jen zapnete vypínač či podržíte tlačítko pro spuštění toku plynu na stojanu.

Tankování zemního plynu zvládne každý.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Pojedete-li dál, podívejte se předem, kde lze tankovat



Do zcela prázdných nádrží Ibizy TGI, jsou to dvě válcové tlakové nádoby, umístěné mezi zadní nápravou a zadním nárazníkem, jsem natankoval asi deset a čtvrt kilogramu, což stačí na nějakých 220 kilometrů. Není to moc, takže nechcete-li zbytečně jezdit na benzín, je třeba delší trasy trochu plánovat.

V tom jsem trochu selhal, a také jsem nepočítal s tím, že v okolí orlické přehrady bude nejbližší pumpa až v Táboře, takže jsem posledních 30 km urazil na benzín. Můžu ale vypovědět, že vyjma zelené kontrolky v přístrojovém štítu není vůbec žádný rozdíl v tom, na které palivo zrovna jedete.

Celkový dojezd na obě nádrže je okolo 800 kilometrů, samozřejmě podle toho, jak zrovna jedete. Reálné využití tohoto čísla je ale značně omezené – pokud člověk chce jezdit na benzín, nemusí připlácet za bivalentní pohon, takže směrodatné číslo je výše zmíněných 220 kilometrů.

Tahle zlatorůžová barva se v katalogu Seatu jmenuje „Mystic Magenta”.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Hlavně do města, ale i trochu na okresky

Jak již zaznělo, Ibiza je především autem do města, ale neztratí se, ani když po ní budete chtít ostřejší projížďku po okreskách. Ovšem, až poté, co si zvyknete, že kvůli turbolagu musíte šlapat na plyn o půl vteřiny dřív než běžně.

Řízení sice kvůli elektrickému posilovači postrádá jakýkoliv cit, ale je příjemně ostré a trefovat vrcholy zatáček je docela zábava. Jen to nesmíte přehnat, protože boční vedení sedaček není na něco takového připraveno.

Sedačky jsou pohodlné dostatečně, ale boční vedení nemají kdovíjaké.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Trochu škoda je při takové jízdě také pneumatik s vysokými bočnicemi, kvůli kterým autu chybí stoprocentní jistota při ostřejších změnách směru. Za větší kola lze připlatit, ale otázka je, jestli to kvůli těm pár zatáčkám chcete udělat, protože čím vyšší bočnice pneumatik, tím pohodlnější jízda.

A podvozek Ibizy je poněkud tvrdý na to, že by tohle auto vlastně žádné sportovní ambice mít nemělo. Za vysoké bočnice pneumatik jsem byl tedy rád zejména v pražských ulicích, jejichž povrch je z velké většiny v naprosto dezolátním stavu.

Vysokým bočnicím pneumatik děkuji za aspoň nějaký komfort v rozbitých pražských ulicích; podvozek je tvrdší, než bych si představoval.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Pro spořivé a skromné motoristy dobrá volba, ale napřed si to spočítejte

Pokud přemýšlíte nad autem na plyn, jistě zvažujete, jestli vyšší pořizovací cena stojí za nižší náklady na palivo. V případě testované Ibizy TGI Style – ve vyšší výbavě se plynový pohon nenabízí – je příplatek oproti konvenčnímu 95k tříválci 67 tisíc korun.

Budeme-li uvažovat průměrný roční nájezd 15 tisíc kilometrů a normovanou spotřebu, protože jinou srovnatelnou hodnotu spotřeby nemáme, vrátí se při současných průměrných cenách obou paliv tato investice za zhruba 97 tisíc ujetých kilometrů, resp. zhruba šest a půl roku.

Jako auto je Ibiza do města dobrou volbou, ale verze TGI má oproti benzínové smysl jen v tom případě, že si ji chcete nechat opravdu dlouho. Pokud měníte auta třeba po čtyřech pěti letech, z čistě finančního hlediska je lepší benzín. A navíc benzínovým autům žádné podzemní garáže nezakazují vjezd.