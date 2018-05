fra, Novinky

Volkswagen plánuje představení nového elektromobilu na podzim roku 2019. Elektromobilu, který nebude odvozeninou jen nějakého současného modelu, z něhož se vykuchá spalovací motor a nahradí se elektromotory. Ale skutečně samostatně vyvíjeným modelem, který je od začátku do konce elektromobilem. Má vlastní platformu, má vlastní pohon i akumulátorovou sadu.

A jaký bude design? Tak na to vlastně odpověděl séfdesignér volkswagenu Klaus Bischoff, který dal rozhovor anglickému časopisu Autocar. „Rozměry, design a velikost kol zůstanou stejné jako u konceptu. Legislativa ale zatím neumožňuje náhradu zrcátek kamerovým systémem a elektricky ovládané dveře nenasadíme z finančních důvodů. Jinak je však auto dost podobné.“

Volkswagen I.D.

FOTO: Volkswagen

Volkswagen I.D.

FOTO: Volkswagen

Takže to je on. Volkswagen Neo. Ano, tohle bude pravděpodobně jeho jméno. Volkswagen si ho nechal před nějakou dobou patentovat a pro elektromobil do nové doby koncernu je to jméno více než příznačné.

Automobil se nyní dostává do poslední fáze vývoje. Projde testy, a to jak zátěžovými v laboratořích, tak i silničními. Bude se ladit a upravovat a také připravovat na výrobu, která by měla probíhat v závodě ve Cvikově. Ty vozy, které vyjedou z bran, dostanou akumulátory o kapacitě 60 nebo 110 kWh, což by mělo stačit na dojezd 400 nebo 600 km.

Tím hlavním lákadlem má být ale cena. Prý se nemá lišit od naftového Volkswagenu Golf.