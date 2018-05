maž, Novinky

Očekávejte kompaktní SUV, velké zhruba jako Kuga, ovšem s jiným vnějším designem. Postavené bude na nové platformě C2 a poháněná tak bude mít přední kola. Na stejné modulární platformě je postaven i chystaný Ford Focus.

Ford již dříve naznačil, že nové elektrické vozidlo by mělo mít dojezd téměř 500 kilometrů (300 mil). Prodávat se bude i v Evropě, kde automobilky nově zbrojí do vývoje sportovně-užitkových modelů (protože se velice dobře prodávají), které jsou elektrifikované (protože to snižuje flotilové emise CO2).

Plně elektrické SUV vyvíjí i domácí Škoda, přijde v roce 2020 coby Kodiaq kupé. [celá zpráva]

Do roku 2022 chce Ford v USA nabízet 16 elektromobilů, kupříkladu i obří pick-up F-150 nebo mustanga (oba modely ale budou k dostání i s klasickým benzínovým motorem). [celá zpráva]

Aktuální Ford Kuga

FOTO: Ford