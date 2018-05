mb, Novinky

Evropská komise představila návrh, podle kterého by auta homologovaná po roce 2021 měla být vybavena jedenácti novými bezpečnostními a asistenčními systémy. Cílem je, jak jinak, snížit počet mrtvých na evropských silnicích. Již dříve byla představena vize nulového počtu obětí dopravních nehod v roce 2050. [celá zpráva]

Návrh, o kterém je řeč dnes, souvisí s dílčím cílem do roku 2030 snížit počet mrtvých na silnicích na polovinu oproti roku 2020. A některé jeho položky na první pohled vypadají až děsivě.

Inteligentní asistent rychlosti by za touhle značkou jel 80 km/h, i kdyby ji tam silničáři zapomněli.

Je to zejména inteligentní asistent rychlosti - v podstatě adaptivní tempomat, který ale spolupracuje se systémem rozpoznávání dopravních značek a podle nich nastavuje rychlost. Zas taková novinka to není, může jím být vybaveno např. nové Audi A6. Může se však stát, že auto rozpozná značku chybně, např. nepřečte doplňkovou tabulku nebo vezme v potaz značku pro souběžnou silnici. [celá zpráva]

Tisková zpráva Evropské komise však hovoří o „vyřaditelném inteligentním asistentu rychlosti”, tedy o systému, který bude řidič moci vypnout. Představme si tedy něco jako start-stop - při každém nastartování motoru je aktivní, ale můžete ho okamžitě vypnou.

Budeme si před každou jízdou muset dýchnout? (Ilustrační foto)

Druhou kontroverzní položkou seznamu je vestavěný detektor alkoholu v dechu - bez čistého vzorku by auto odmítlo nastartovat. Ovšem, Komise hovoří pouze o přípravě na takový systém. Britský web AutoExpress spekuluje, že by mohly být detektory alkoholu instalované pouze v případě, že by řidič byl opakovaně přistižen při řízení pod vlivem alkoholu.

Většinu navrhovaných systémů už dnes auta mají

Zbylých devět položek seznamu tvoří:

automatické nouzové brzdění

detekce únavy

„černá skříňka”, tedy záznamové zařízení pro případ nehody

signalizace prudkého brzdění, např. rozblikáním brzdových světel nebo blinkrů

blíže nespecifikované vylepšení bezpečnostních pásů

rozšíření deformační zóny pro ochranu nepozorného chodce či cyklisty

hlídač jízdních pruhů

systém ochrany posádky vozu při bočním nárazu do sloupu

couvací kamera či parkovací senzory

Nejméně šesti z těchto věcí už dnešní auta vybavena být můžou, pokud za to je zákazník ochoten připlatit. A třeba autonomní nouzové brzdění vůz mít musí, pokud chce pomýšlet na získání pětihvězdičkového hodnocení v nárazovém testu EuroNCAP.

Musí také zaznít otázka, jestli povinná instalace všech těchto hlídačů nezdraží nová auta. Podle analýzy Komise bude dopad na cenu „malý nebo žádný”, dozvídáme se v tiskové zprávě; nakolik tomu budete věřit, necháme na vás.

A konečně je nutno zdůraznit, že Evropská komise o těchto novotách hovoří jako o návrhu, nikoliv jako o hotové věci. To znamená, že se řada věcí může změnit, některé body mohou být vypuštěny, jiné zase přidány. Dokud nebude na stole schválená směrnice, není jisté nic.