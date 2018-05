mb, Novinky

Pokusy ošálit aktivní udržování v jízdním pruhu tak, aby po řidiči nevyžadovalo držet volant, jsou staré snad jako systém samotný. Jediné, co po vás chce, je mít ruce na volantu, abyste mohli bleskově zasáhnout v případě problému.

To je ale moc práce, takže lidé hledají cesty, jak tuto nutnost obejít. Nedávno se objevily informace o tom, že někdo oklamal Teslu pomerančem. To jsme zkoušeli v Kie, která má jinak aktivní udržování v jízdním pruhu velmi kvalitní, a nefungovalo to. [celá zpráva]

Nyní je na světě ergonomicky navržená novinka, která má v Tesle spolehlivě fungovat. Jedná se o dvoudílné závaží, které připevníte na levé rameno volantu Tesly pomocí magnetů, a to dokonce jednou rukou. Jmenuje se Autopilot Buddy, tedy něco jako „Kamarád pro autopilota”.

Závaží nijak nepřekáží v používání tlačítek na levé straně volantu, ani v držení volantu na stejné straně. Jenže podle firmy Dolder, Falco and Reese Partners, která si na něj podala žádost o patent, volat držet nemusíte.

Můžete se věnovat telefonu, spolujezdcům, krajině okolo nebo klidně spánku, když po vás auto nebude chtít, abyste drželi volant. Nemusíme snad dodávat, že takové jednání by bylo krajně nezodpovědné a mohlo by vést k nehodě.

Zkoušeli jsme oklamat hlídače jízdních pruhů ovocem v Kie Niro. Nefunguje to, není to bezpečné, a navíc to vypadá směšně.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

I výrobce závaží si je vědom toho, že prodává něco, co by na silnicích používané být nemělo. Zařízení prezentuje jako 'kličku', díky které je možné „si užít autopilota delší dobu tak, že sníží nebo úplně odfiltruje žádosti o chopení se volantu”.

Hned ale dodává, že „nezodpovědné použití zařízení může přivodit zranění nebo smrt”, že „zařízení je navrženo pro použití v uzavřených prostorách, nikoliv na veřejných silnicích” a že „zařízení omezuje funkci vestavěných bezpečnostních prvků vozu”.

To všechno jsou citace z webu výrobce, kde si můžete Autopilot Buddy za 179 dolarů (3880 korun) koupit. Firma si tedy je vědoma toho, že zařízení může být nebezpečné, pokud při jeho použití autopilota nehlídáte.