fra, Novinky, ČTK

Samozřejmě že papež František si nekupuje vozy, jako je Lamborghini. Jsou to dary, které následně putují do charitativních aukcí. Těch darů je opravdu hodně. Za zmínku stojí třeba motocykl Harley-Davidson, který dostal papež Benedikt XVI. Ten ho požehnal, podepsal a poslal do aukce. Stejně tak už mezi dary byly vozy Alfa-Romeo, Fiat, Ferrari, Mercedes-Benz. Některé z nich byly využívány kanceláří papeže, většina však putovala k novým majitelům a výtěžek pak na charitu.

Stejně tak je to i s Lamborghini, jehož standardní cena je někde mezi 250 až 350 000 eury, což znamená, že za papežský vůz dal nový majitel v Monaku víc než dvojnásobek. Částka bude použita na financování rekonstrukce obydlí, náboženských prostor a veřejných budov v irácké oblasti Ninive s cílem pomoci válkou postiženým křesťanům „znovu najít své kořeny a důstojnost". Část také poputuje na pomoc obětem prostitučních gangů a na další charitativní projekty.