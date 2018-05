fra, Novinky

Závody Roborace jsou neskutečně zajímavé v tom smyslu, že spolu závodí týmy programátorů. Jde o to, jak co nejlépe naprogramovat identické vozidlo DevBot tak, aby bylo nejrychlejší na okruhu.

Samozřejmě že se nesmí zadat do systému celý okruh a napsat pokyn „tady brzdi – tady akceleruj na…“ Všechno musí auto zvládnout samo. Samozřejmě že zná trať, ale jen do té míry, aby dokázalo včas zareagovat.

Roborace DevBot

FOTO: Roborace

Ovšem každý DevBot má klasický volant, pedály. To proto, aby ho mohli lidé řídit při testování, přesunech apod. A tak si do kokpitu jednoho takového elektrického stroje s výkonem 550 koní sedl profesionální závodník Ryan Tuerck. Měl před sebou výzvu – bude rychlejší on, nebo umělá inteligence?

Zahřívací kola

Ryan Tuerck není žádný začátečník. Přesto po vystoupení z auta po testovacích kolech oznámil, že to je neskutečně silné auto. Má největší zrychlení ze všech aut, která kdy řídil. A možná i proto udělal na trati několik chyb. Především šel pozdě na brzdy, takže se v některých zatáčkách podíval do únikových zón.

Bylo ovšem patrné, že se s autem stále více sžívá – stačilo tak pár minut a měl vůz dokonale pod kontrolou, i když trať nebyla úplně dokonalá a bylo třeba překonávat malý skokánek, který dokázal auto před zatáčkou rozhodit.

Na čas

Druhý den usedl Ryan Tuerck do auta znovu a projel trať za 1:51.8. Pak vyrazil na trať autonomní DevBot. Bylo zřejmé, že automatizace je sice super, ale stále ještě nemá na lidské ruce. Auto zvládlo kolo o 26 sekund pomaleji než člověk. Je to až neuvěřitelné – nikdo nesedí za volantem, pásy se vznášejí před zatáčkou a volant se sám otáčí.

Zakladatel závodů Denis Sverdlov předpokládá, že tato situace nebude trvat navěky. Naopak. Už koncem roku by se mohlo skóre otočit. Ostatně vývoj je na videokanálu závodů Roborace zcela jasný.

První závod v roce 2017 skončil velmi brzy – nehodou jednoho ze dvou aut. Byly vidět i chyby v tom, jak auta chtěla projet zatáčku příliš těsně, v dalším závodě už jiné nastavení ukázalo naprosto dokonalou stopu.