Je budoucnost Porsche elektrická? Jelikož tato automobilka vloni vyrobila 255 683 automobilů a musí plnit standardní limity emisí CO2, jinak bude čelit tvrdým pokutám ze strany Evropské unie, dost možná zčásti ano. A nezastaví se u plug-in hybridních verzí svých aut, označených E-Hybrid.

Plně elektrická 911 nás ale nečeká, jak nedávno uvedl Oliver Blume, šéf automobilky. I tenhle model však v nové generaci, označené 992, dostane plug-in hybridní verzi. [celá zpráva]

Co ovšem přijde koncem roku 2019, je Porsche Mission E. Alespoň tak se jmenuje koncept; jaký název dostane produkční vůz, je zatím ve hvězdách.

Porsche Mission E Cross Turismo by mělo být jedním z dalších elektromobilů značky. Takto se ukázalo na ženevském autosalonu.

Porsche do svých elektromobilů, kterých bude rozhodně více než jen jeden, vkládá poměrně velkou důvěru.

Ve své hlavní továrně v Zuffenhausenu, jednom z předměstí německého Stuttgartu, totiž pracuje na obrovském rozšíření výrobních kapacit. Chce v ní vyrábět jen elektromobily. Investice do přípravy továrny na elektrickou budoucnost mají do roku 2022 dosáhnout výše tří miliard eur, tedy asi 76,4 miliardy korun.

Stejné peníze a ve stejném časovém rámci chce Porsche investovat i do vývoje nových modelů. A z těchto důvodů nás Porsche pozvalo do Zuffenhausenu - abychom se dozvěděli o jeho elektro-plánech, a zejména o Mission E, něco více.

Mission E nenahradí panameru, je o něco menší

Elektrický model Mission E nebude náhradou panamery. Je o chloupek menší než současná panamera, bude se prodávat po jejím boku. Zařadí se tak mezi 911 a panameru, ovšem konkurovat bude spíš druhému vozu, protože bude jistě mít čtvery dveře.

Porsche Mission E bude jistě čtyřdveřové.

Na zadní pasažéry je rovněž myšleno. Mission E bude mít baterii v podlaze mezi nápravami a aby měli ti vzadu kam dát chodidla, v baterii bude jakési vybrání právě v těchto místech. Porsche to označuje jako „foot garage”, tedy „garáž pro chodidla”.

Pohonné ústrojí bude pracovat s napětím 800 voltů, tedy výrazně více než u většiny současných elektromobilů. Důvody jsou v podstatě dva. Jednak rychlejší nabíjení, oproti 400V systémům je potřebná zhruba poloviční doba.

A za druhé, a to je možná důležitější, fakt, že v takovém případě může Porsche použít kabely s výrazně menším průřezem, ale bez snížení proudu, který jimi protéká. Protože jsou kabely měděné, znamená to velkou úsporu hmotnosti.

Porsche Mission E

Stran výkonů Mission E zatím nepadla konkrétní čísla. Výkon vozu má být přes 600 koní, minimálně v nejsilnější variantě, zrychlení na stovku má trvat méně než 3,5 sekundy. Pohon všech kol je samozřejmostí, každá náprava bude mít vlastní elektromotory, vůz dostane natáčení zadních kol.

Na tiskové konferenci padla i otázka ziskovosti modelu Mission E s tím, že řada automobilek na elektrovozech prodělává. Porsche by se však do podobného projektu nepouštělo, kdyby nemělo jistotu, že bude ziskový, zněla odpověď.

Indukční nabíjení i u zákazníků doma

Automobilka počítá s tím, že majitelé modelu Mission E budou své vozy nabíjet doma. Ve snaze udělat nabíjení co nejsnazší, plánuje umožnit indukční nabíjení a také spolupracovat na instalaci indukčních nabíječek do podlah garáží zákazníků.

Při indukčním nabíjení dochází k větším ztrátám v přenosu energie než při nabíjení kabelem. Podle automobilky však bude nabíjení stále dost rychlé na to, aby se vůz u zákazníka přes noc - tedy levnějším nočním proudem - nabil na 100 procent.

Podle webu magazínu Car probíhá vývoj baterií u firmy LG, ovšem jen a pouze pro model Mission E, žádný další elektromobil nebude mít stejné baterie. I výroba baterií bude probíhat jinde a do továrny v Zuffenhausenu se budou dovážet.

Baterie Porsche Mission E je uložena mezi nápravami.

Zbytek pohonného ústrojí, tedy zejména permanentní synchronní motory, si však Porsche bude vyrábět samo. Právě proto rozšiřuje svou zuffenhausenskou továrnu. Protože se ale nachází uvnitř města, nemůže se roztahovat do šířky, takže staví na svých současných pozemcích.

V podstatě staví továrnu v továrně na různých koncích areálu. Výrobna pohonných ústrojí s lakovnou a dalšími podobnými provozy je na jednom konci, ze kterého budou díly do haly s linkou finální montáže přesouvány více než 800 metrů dlouhým dopravníkem.

Montovna u cíle dopravníku má čtyři patra, z nichž dvě obsahují technické zázemí, šatny apod., vše je ukryté pod zemí. To proto, že čtyři nadzemní podlaží by se nevešla do výškového limitu na budovy ve Stuttgartu.

Porsche Digital - nový věk soužití s vaším vozem

Od roku 2016 existuje divize Porsche Digital, která pracuje na ještě lepším propojení infotainmentu vozu a jeho posádky s digitálním světem. Třeba tím, že navigace nabídne také „nejproduktivnější” trasu - takovou, na které je nejlepší pokrytí mobilním signálem.

Porsche Mission E

Jedním z nápadů také je, že by automobil sám řidiči říkal, jak má řídit - jak rychle najet do které zatáčky, kdy přidat plyn, kdy brzdit a podobně. Je to podobné videohrám, které vám také mohou říkat, jak najíždět do zatáček. Jen byste se stávali lepšími řidiči ve skutečnosti, ne jen na počítači.

Porsche Digital také pracuje na systému, který by automaticky plánoval servis - podle toho, kdy je volno v servisu a kdy má volno majitel vozu. Ve spolupráci se startupem White Raven pak společnost vyvíjí systém, který by na základě obrázků dostupných na internetu a souřadnic GPS řidiči řekl, co se nachází v budově, u které zrovna stojí.

Práce této divize už sklízí i úspěchy - v Kanadě rozjela virtuální prohlídky aut a showroomů. S prodejcem si domluvíte „schůzku” a on vám pak detailně ukazuje automobil. Princip je podobný videohovoru.

Největší potenciál mají v místech, kde je málo showroomů a nízká hustota zalidnění, takže to klienti mají do showroomu daleko - právě proto je divize úspěšná v Kanadě.