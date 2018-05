fra, Novinky

BMW zvýší počet svých ekologických modelů o jeden. K BMW i3 a i8 přibude i4. Během tiskové konference, kde mnichovská značka prezentovala své finanční výsledky, to řekl člen představenstva Harald Krüger. Bude to druhý elektrický koncept tohoto roku a ne poslední. Po něm se ještě ukáže BMW iNext, což bude vize, která bude prezentací techniky budoucnosti.

BMW Concept iX3

FOTO: BMW

Harald Krüger se o chystaném voze i4 více rozhovořil. Bude to čtyřdveřové kupé a nová generace techniky drive bude už natolik vyspělá, že dokáže zvýšit dojezd vozu až na 700 km. A právě i4 by se tomuto limitu mělo přiblížit. Techniku si patrně přenese i do drive podoby. Ovšem auto se nezačne vyrábět v Mnichově dříve než v roce 2020. Do té doby zatím plány značky k elektromobilům moc nesahají.

Dřív se do výroby dostane patrně právě nedávno představné SUV iX3, které bude vyráběné v Číně a především pro tamní trh. Ten si žádá elektromobily, protože některá města už ani nevydávají registrace automobilům se spalovacími motory a pokud ano, dostanou se do center jen v některé dny, a to podle čísel na značkách.