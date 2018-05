Šťastná rodina. To je něco, o čem třiatřicetiletý Brit Tom Nabarro v posledních letech už skoro ani nesnil. Po hrozivé nehodě na snowboardu v Bulharsku v roce 2007 zůstal ochrnutý od krků dolů. S možností, že by se stal otcem, se rozloučil.... Celý článek Deset let po kompletním ochrnutí se stal otcem se ženou, která při něm stála každou vteřinu»