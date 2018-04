fra, Novinky

Motor 1.6 CDTi u tohoto vozu končí. (Test auta už jsme u nás měli [celá zpráva]) Nahradí ho vznětová jednotka o objemu 1,5 l, kterou můžeme vystopovat u Peugeotu. Nový agregát má výkon 74 kW (100 koní) a 96 kW (130 koní), což znamená, že i přes nižší objem má vyšší výkon. To ale nebyl hlavní důvod. Ten je samozřejmě v tom, že patnáctistovka má lepší emise, a to jak kvůli nasazení katalyzátoru LNT, tak i zároveň filtrem pevných částic vstřikování močoviny. Výsledné emise by se tak měly pohybovat mezi 108 až 109 g/km CO2.

Zákazníky bude zajímat třeba i to, že podle tabulek by se měla snížit spotřeba. I přesto, že jde o celkem velký automobil, spotřeba by měla být 4,1 až 4,2 l na 100 km.

V nabídce bude automobil s šestistupňovou manuální převodovkou, ale na výběr bude i osmistupňová automatická převodovka.

V českém ceníku už tenhle nový motor objevíte. Slabší verze stojí 539 900 Kč a silnější pak 569 900 Kč.

S informací o novém naftovém motoru musíme také připomenout, že Opel Grandland X bude v roce 2020 prvním vozem s hybridním motorem v nabídce Opelu.