Radek Plavecký (Peking), Právo

Jak lze očekávat, na výstavních plochách dominují místní výrobci, jejichž značky běžný Evropan ani nezná. Výjimkou může být třeba Qoros, který se prezentoval i na evropských autosalonech, a dokonce na sebe strhnul pozornost tím, že s autem v kategorii, jako je česká Škoda Octavia, získal pět, tedy nejvíce možných hvězdiček v mezinárodně uznávaných testech bezpečnosti. Následují ale jména, která se na nám známé trhy nedostávají, například Nio, Yudo, Qiantiu, ale na ploše se blýskají všechna stejně, jako světoznámé značky Ford nebo Porsche.

Drtivá většina automobilek se ovšem prezentuje téměř výhradně svými velkými modely. Na malá městská auta, jako je česká Škoda Citigo, která se v Číně ani neprodává, se v halách autosalonu nenarazí, snad jen s výjimkou vozů Smart.

Koncept Toyoty

FOTO: Radek Plavecký, Právo

Škoda ukázala Kamiq



Tuzemská automobilka Škoda Auto tady má stánek dost bohatě zastoupený. Dominují mu vozy SUV, na hlavní podium se propracovala novinka, určená výhradně pro zdejší trh, model Kamiq. Je nejmenší ze tří dosud představených SUV modelů (Kodiaq, Karoq, Kamiq) a podle vedení automobilky by se měl stát autem dostupným pro širší populaci. Na zdejší trh vstoupí Kamiq na přelomu června a července, cenu ještě automobilka nezveřejnila. Do konce roku tady chce představit ještě čtvrté SUV, které má být naopak velké jako Kodiaq, ovšem má se jednat o moderní coupé.

Hned vedle Škody má stánek Volkswagen, jehož auta jsou v Číně velmi populární a na ulicích jich je skutečně hodně vidět. Však toho také chce koncern využít, investuje tady miliardy eur do navýšení výroby svých značek včetně Škody. Je patrné, že čínští řidiči prahnou po velkých autech, ačkoli to vypadá, že žádná další se už ve špičce do měst nevejdou.

Audi Q5 L

FOTO: Radek Plavecký, Právo

Například automobilka Audi tady má vozy v označení s dodatkem L, tedy v delší verzi speciálně vyráběné pro čínský trh. Je tady například Audi Q5 L nebo nové A8 L. Stejně tak Volkswagen nabízí svá velká auta od Sharanu přes nový Tuareg až po Teramont.

Všude samá SUV



Bohatě zastoupený je zmíněný segment SUV, do něhož se postupně pouštějí snad všechny automobilky, a to i takové, pro něž je to celkem nezvyklé. Zdejší lidé po nich ale evidentně touží, takže proč jim je nenabídnout? Například Lamborghini tu má luxusní model Urus a Bentley ještě luxusnější model Bentalayga. Ten na zdejším trhu podle místních informací vyjde téměř na 4 milióny RMB, tedy více než 13 miliónů korun. Více při zemi se drží zmíněné české SUV Kamiq, které i s Kodiaqem a Karoqem nejspíš může směle cenou konkurovat místním značkám.

Davy návštěvníků na pekingském autosalonu

FOTO: Radek Plavecký, Právo

Například Nio ES8, které je nabušené elektronikou a je vybavené elektropohonem, vyjde podle výrobce zhruba na 550 tisíc RMB, tedy přes 1,8 miliónu korun. Kolem něj se na autosalonu strhla mela. Předvedl, jak má vypadat pořádný display. Ten zabírá skoro celý prostor mezi řidičem a spolujezdcem. Obdobně velký display má také třeba další čínské auto Singulato. Nio a další vozy také podtrhly důraz na elektromobilitu. Auto do zásuvky nebo alespoň s hybridním pohonem tady už nabízí většina automobilek.

Nio ES8

FOTO: Radek Plavecký, Právo