Radek Plavecký, Právo

„Čínský trh je pro nás největší a chceme využít jeho rostoucí trend. Segment SUV se navíc vyvíjí velmi dynamicky a má velký potenciál. Proto jsme se na něj zaměřili a expandujeme tady s těmito modely,“ uvedl při premiéře modelu Kamiq člen představenstva Škoda Auto zodpovědný za prodej a marketing Alain Favey.

Česká automobilka tady vyrábí své vozy v pěti továrnách. Loni tu prodala 325 tisíc vozů a do roku 2020 by jich mělo být 600 tisíc. Segment SUV by měl tvořit 60 procent prodaných aut, zatímco nyní je to zhruba 45 procent.

Hlavně velký displej

Nové vozy SUV Škoda vyvíjela speciálně pro místní trh. Na vývoji těchto modelů spolupracovali s designery Škoda Auto i čínští designéři a auta odpovídají specifickým požadavkům zdejších zákazníků.

Škoda Kamiq na světové premiéře na české ambasádě v Pekingu.

FOTO: Radek Plavecký , Právo

„Čínský trh je pro nás velmi specifický tím, že většina našich zdejších zákazníků jsou velmi mladí lidé. Ti požadují moderní technologie, chtějí být připojení on-line, všechno provádí svým mobilním telefonem. Tomu musí odpovídat i technologie v autě,“ uvedl Favey.

Snad každý Číňan na ulici má k uchu přilepený mobil. Očekávají, že i auta musí být on-line a všechno bude podřízené těmto technologiím. Při výběru auta je takřka nejdůležitější, aby auto mělo velký displej.

Škoda Kamiq v obležení čínských novinářů během světové premiéry na české ambasádě v Pekingu.

FOTO: Radek Plavecký , Právo

„Zdejší řidiči chtějí velká a prostorná auta. Očekáváme, že 60 procent našich zákazníků bude velmi mladých. Průměrný věk našeho zákazníka je 32 let. Obvykle jsou to lidé, kteří si pořizují první auto. Chtějí, aby bylo plné moderních technologií. Proto je důležité tady investovat do nové výroby,“ uvedl Favey.

Do vývoje elektromobility, pro kterou jsou hlavně v obrovském rovinatém Pekingu ideální podmínky, a do digitálních technologií chce Škoda Auto v následujících pěti letech investovat dvě miliardy eur.