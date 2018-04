fra, Novinky

Maybach je divize, která řeší to nejluxusnější, co může Mercedes nabídnout zákazníkům. Jenže postupně by se z divize, které nabízí jen o kus luxusnější verze klasických mercedesů, měla stát samostatná firma, která nabídne vlastní auta. Vlastní velká a superluxusní auta, jejichž komfort se bude srovnávat třeba se značkou Bentley.

Mercedes-Maybach Ultimate Luxury Concept, který bude mít premiéru na pekingském autosalonu, pak ukazuje, jak by takové auto mohlo vypadat. Je to velké SUV, ale s tříprostorovou karoserií sedanu.

Je to superluxusní auto, takže uvnitř by samozřejmě měla být lednička na šampaňské. Jenže tohle patří do Číny, takže místo ledničky je tu čajový set i s konvičkou a ohřívači. Podle časopisu Autocar je auto vybavené čtyřmi elektromotory o souhrnném výkonu 738 koní. Kapacita akumulátorů je 80 kWh a měly by stačit na dojezd 500 km.

Už příští rok bychom se měli dočkat dalších změn v nabídce Mercedesu resp. Maybachu. Například se objeví nové největší SUV, S-klasse dostane jiný rozvor, změny na masce a chladiči.