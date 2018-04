fra, Novinky

O tom, že Buick v Číně představí uvedené vozy, jsme vás už informovali. Ale neměli jsme o nich žádné informace. [celá zpráva]

Nyní už hrubé informace o obou modelech známe a je to celkem zajímavé čtení, které bychom uvítali i převedené do evropských značek.

Buick Velite 6

FOTO: Buick

Buick Velite 6 je celkem elegantní hybrid, který by mohl konkurovat nejen cenou, ale i vzhledem a technikou. Vždyť pod kapotou je zážehový čtyřválec o objemu 1,5 litru, který je doplněn dvěma střídavými motory s permanentními magnety.

Akumulátory, které vyrábí čínská automobilka SAIC, jsou lithiové a dají se dobíjet ze zásuvky. Na jedno nabití a natankování dojede vůz 700 km při průměrné spotřebě 1,4 l na 100 km.

Automobil má zvláštnost v tom, že je otevírán bezklíčově pomocí mobilu.

Elektromobil zatím jako koncept

Do Pekingu zamíří i další auto, které se jmenuje Enspire - jde o koncept velmi pěkného crossoveru. Nebudeme se ale rozplývat nad jeho tvary, naopak poodhalíme to, co je pod kapotou. Tam se usídlily elektromotory o celkovém výkonu 410 kW, kterým posílá energii zatím nespecifikovaná kapacita akumulátorů.

Buick Enspire Concept

FOTO: Buick

Víme ale, že se mohou dobíjet bezdrátově a v rychlonabíječce se na 80 % nabijí za 40 minut. Dojezd na plně nabité akumulátory činí 596 km. Zajímavé je i zrychlení z 0 na 100 km/h. To zvládne auto za čtyři sekundy.

Koncept má i specifický interiér, kde je nejzajímavějším prvkem head-up displej přes celé čelní sklo.

Buick Enspire Concept

FOTO: Buick

Buick Enspire Concept

FOTO: Buick