mb, Novinky

Ostrý yaris, nazvaný GRMN, v roce 2017 do značné míry překvapil motoristický svět. Mrňavé městské autíčko řádně vycenilo zuby přeplňovanou osmnáctistovkou od Lotusu a samosvorným a nastavitelným diferenciálem mezi předními koly. [celá zpráva]

Yaris GRMN pravděpodobně nebude jediným ostrým hatchbackem značky Toyota, jak pro web Motoring.com.au uvedl Sean Hanley, viceprezident pro prodeje a marketing v australské divizi Toyoty. Označení GR – od slov Gazoo Racing – by měl dostat i nový auris.

Ten se v civilní formě ukázal na ženevském autosalonu, a to bez naftových motorů. K mání má být benzínová dvanáctistovka o 110 koních a dvě hybridní verze, které nabídnou 122 nebo 180 koní. [celá zpráva]

Do nového aurisu nedostanete diesel, k mání jsou jen benzínové a hybridní varianty.

FOTO: Toyota

Sean Hanley by dle vlastních slov rád viděl ostrý auris na silnicích co nejdříve. Podle webu Motoring naznačil něco o roce 2020. Jakou techniku by měl dostat, zatím ovšem oznámeno nebylo. Web Carscoops spekuluje o tom, že bude soupeřit s Volkswagenem Golf GTI nebo s Hyundaiem i30 N, takže 250 koní snad čekat můžeme.