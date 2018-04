maž, Novinky

S manuální převodovkou se vám může stát, že místo jedničky zařadíte zpětný chod. Za jízdy je zařazení zpátečky sice teoreticky proveditelné, v praxi ale spíše urvete řadící páku, než by se vám to povedlo.

To u automatických převodovek je to mnohem snazší, poněvadž stačí přesunout řadící páku do polohy R (reverse). U starších převodovek není ochrana proti náhodnému přesunutí páky do této polohy, nové převodovky si s tím v drtivé většině případů poradí. Se svým autem to ale rozhodně nezkoušejte.

I my jsme se při jízdě na uzavřené ploše cítili lehce nesví, když se při jízdě páka dvouspojkové převodovky DSG ve Škodě Kodiaq přesunula nejprve na „neutrál“ a poté jsme ji přesunuli do polohy R. Z automobilky jsme věděli, že i na tuto situaci je převodovka připravená a zvládne ji. A skutečně se tak stalo.

Jak můžete vidět na videu, převodovka okamžitě rozpojí spojky a auto jede jako s vyřazenou rychlostí. Když si svůj omyl uvědomíte, stačí dát opět D (drive) a pokračovat v jízdě. Jak již bylo uvedeno výše, takovéto „chytré“ chování nelze automaticky předpokládat u všech převodovek, proto to nedoporučujeme zkoušet.

A zajímá vás, jak nejrychleji zvládne běžné auto couvat? I to jsme vyzkoušeli. [celá zpráva]