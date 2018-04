fra, Novinky

Xiaopeng Motors ale nebudete v dalších měsících znát přímo pod tímhle jménem. Auta totiž vyjedou s názvem Xpeng. První model mohli vidět návštěvníci veletrhu CES. Jedná se o SUV s názvem G3, které zaujme i možností autonomního řízení. Používá k tomu 23 senzorů, 8 kamer, 12 ultrazvukových senzorů a tři vysokofrekvenční radary. A to je výbava opravdu hodně nabitá. Auto díky těmto senzorům dokáže i samo zaparkovat a následně oznámit svou polohu majiteli na mobil.

Auto je taková elektronická hračka pro všechny geeky. Kompletní připojení k internetu se využívá i tak, že informace o voze se posílají do cloudu, kde se na ně může firma podívat a pozvat případně majitele do servisu. Přes mobil se dají stahovat okénka, otevírat auta, spouštět klimatizace, kontrolovat stav nabití akumulátoru apod.

XPeng G3

FOTO: Xiaopeng Motors

XPeng G3

FOTO: Xiaopeng Motors

Bohužel firma zatím o voze neřekla žádný technický údaj, což je poněkud zvláštní. Neznáme tak jeho výkon, kapacitu akumulátorů ani počet elektromotorů pohánějících vůz.

Za značkou stojí největší čínský internetový obchodní dům Alibaba, který už do ní vložil 800 miliónů dolarů (16 miliard korun). Značka ale nyní zahájila druhou fázi expanze. Chce od investorů a z předprodejů vozidla získat dvojnásobek peněz. S takovým balíkem peněz by se výroba plánovaná na příští rok mohla velmi rychle rozjet. Zatím by vůz měl být určen pro největší trh s elektromobily – Čínu. Ale vzhledem k investicím se očekává, že by měla auta vyrazit i do dalších zemí.