fra, Novinky

Jde o Rolls-Royce Phantom II Marlborough Towne Car Laudaulette, který je nabízený v aukci za 1,55 miliónu dolarů, což je v přepočtu asi 32 miliónů korun. Co je na něm tak vzácného? Několik věcí. Tak především je to Rolls-Royce z roku 1931, což už má nějakou známku originality. A jelikož tehdy si nechávali zákazníci na podvozky firem dělat vlastní karoserie, tahle je od firmy Brewster a bylo jich vyrobeno pouze deset. Jen dvě z nich pak byly obloženy plátkovým zlatem. To je na náraznících, na slavné sošce okřídlené dámy, zrcátcích i rámu čelního skla.

Rolls-Royce Phantom II Marlborough Towne Car Laudaulette

FOTO: MotorGT

Pod kapotou je šestiválec o objemu 7,7 litru, spojený s čtyřstupňovou převodovkou. Odpružení je tradiční – půleliptickými listovými pery.

Z historie vozu víme vlastně úplně všechno. Původním majitelem byl syn Thomase Fortune Ryana, což byl průmyslník z New Yorku. Novým majitelem se stala až v roce 1975 Kanadská uhelná společnost, která ho koupila za tehdy neuvěřitelnou sumu 225 000 dolarů. Byl to tehdy nejdražší automobil v USA. Možná ještě zajímavější historie je ale ještě před prodejem této společnosti. Automobil se totiž proslavil i ve filmu, když si zahrál společně s Glorií Swansonovou ve filmu Sunset Boulevard a také se objevil uprostřed pódia při celostátně vysílané soutěži Miss USA v roce 1984.

Dnes je auto prodáváno společností MotorGT včetně historických informací, dokumentace k restaurování a servisních záznamů.